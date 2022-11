Võru mööblitootja lühendas töönädalat ja koondas töötajaid

Mööblitööstuses on karmid ajad, kulude kärpimisest pääsevad vähesed. Foto: Andras Kralla

Mööblitootja Wermo koondas ca 10% töötajatest ning vähendas ka renditööjõudu, et raske periood üle elada. Mööblitootjate olukord on majanduskriisis nigel ja töö kaotavad paljud inimesed.

Wermo müügijuht Peeter Kuum tõdes, et nad on koondanud 7-10 inimest. Samuti on nad üle läinud neljapäevasele töönädalale, et energiat säästa. „Küll pikema tööpäevaga, aga neli päeva, et hoida energiakulusid kontrolli all," ütles Kuum.

