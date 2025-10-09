Infoturbe nõustaja: kui teadlikkuse kasvatamine algab liiga hilja, siis maksab arve tööandja

“Praegu ootame, et tööandjad lapiksid ühiskondliku läbikukkumise tagajärgi. See ei ole teadlikkus. See on vastutuse delegeerimine valesse kohta,” kirjutab infoturbe strateeg ja nõustaja Rando Kall.
Foto: DPA/Scanpix
95% Eesti ettevõtetest on mikrofirmad. Mitte suurettevõtted koos IT- ja turbeosakonna ja turbejuhiga, vaid kohvikud, väike logistikafirma, tubli tööstusettevõte. Nende jaoks on igapäevane ellujäämine täiskohaga töö.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".