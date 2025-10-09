Äripäev
Minu Äripäev PRO: miks me tegime oma lugejatele uue tööriista

Äripäeva toimetuses sündis uus tööriist, mis aitab professionaalidel just endale oluliste teemadega paremini kursis püsida, vajaliku info kiiremini üles leida ja seda analüüsida.
Minu Äripäev PRO: miks me tegime oma lugejatele uue tööriista
  • Foto: Äripäev
Meediaväljaannete avalehti katvate artiklite ja päevauudiste kõrval on veel üks oluline infovoog. See koosneb teemadest, mida on professionaalil vaja, et olla oma valdkonnas toimuvaga kursis. Kui aga kõik see muu suur igapäevane uudisvoog peale jookseb, kulub palju aega, et kitsamalt enda valdkonnast ja huvidest lähtuv kõige vahelt üles leida.
Probleemi lahendamiseks lõime toimetusega Minu Äripäev PRO kui väga personaalse tööriista professionaalile. Minu Äripäev PROs ütled kõigepealt sina ise, millised teemad, ettevõtted, isikud ning börsiasjad sind huvitavad. Seejärel hoolitseme meie selle eest, et sinule olulised teemad Äripäevast ja kõikidest teemaveebidest ootaksid sind alati Minu Äripäev PRO töölaual.
Veel lihtsamalt öeldes: vajutades ikoonile “Minu ÄP PRO” tekib sul võimalus luua enda Äripäeva avaleht lisaks meie toimetajate kokku pandule ja seda oma lehte siis ka ise moodulitega sisustada. Hüperpersonaliseeritud ja hüperrelevantne – need on kaks tähtsat sõna, millele uus lahendus püüab vastata.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Minu Äripäev PRO lehel kulub sul vähem aega enda jaoks tähtsa kätte saamisele. Sul jääb niisiis rohkem aega olulise info lugemiseks ja analüüsimiseks.
Tark paneb tehisaru enda kasuks tööle
Tehisarul on veel palju õppida, aga targale kasutajale on sel juba ka palju anda. Oleme Äripäevas ja PRO lehel kasutamiseks loonud tehisarul põhineva chat’i-otsingu, mis annab kasutajale vastuseid Äripäeva ning meie kõigi teemaveebide ja ajakirjade viimase viie aasta arhiivi põhjal, muidugi koos viidetega originaalartiklitele. Usume, et saadud vastused on täpsemad ja edasiviivamad, kui on mõne kogu maailma internetile toetuva tehisarusüsteemi üldistused. Tuleb olla nutikas, küsida õigesti ning panna Äripäeva arhiiv enda kasuks tööle. Las ta olla sinu assistent, kes vastab sinu küsimustele ja annab sulle nõu kas või enne järgmist ärikohtumist.
Minu Äripäeva PRO lehelt leiab veel rakenduse, mis valib välja sinu teemadel viimase 7 päeva jooksul ilmunud kõige tähtsamad artiklid, loeb need läbi ja teeb igaühest lühikese kokkuvõtte. Kui oled huvitatud, siis saad minna pikemalt edasi lugema, aga suur töö on sinu eest juba ära tehtud.
Äripäeva toimetus hoiab teraselt silma peal, kuidas tehisaru oma lugejate heaks tööle panna – mitmed järgmised rakendused on juba töös.
Julgustan Minu Äripäev PROd proovima, et näha, millist infot see sulle pakub ja millist kasu võib tuua. Lähemalt saab rakenduse kirjeldusega tutvuda SIIN, kuid kiire ülevaate sellest, kuidas tööriist toimib, saab ka järgnevast videost.
Austame lugejat ja tema aega
Austame Äripäevas väga oma lugejat ja tema aega, seda ka väljaspool Minu Äripäev PRO lahendusi. Alustuseks valime hoolega, millest kirjutame ja kui palju kirjutame. Näiteks leiame, et päeva peale viis väikest uudist ühel teemal pole reeglina nii hea, kui on üks pikem, ammendav artikkel.
Samuti toimetame hoolega oma avalehte ja paljusid rubriike, see tähendab, et kaalume selgetele kriteeriumitele tuginedes, mis ja miks peab olema lugejale nähtav. Tõstame esile seda, mida usume, et igaüks peab teadma, et aru saada, mis riigis ja maailmas toimub ning kes tõmbab niite.
Sõjauudised, kriis kriisi järel, üks uudisnups teise järel – kuuleme toimetuses palju inimestest, kes on uudistest väsinud. Infot jookseb tohutus koguses peale, lisaks uudistele saabuvad uudiskirjad, kõiksugu teavitused, silme ette jooksevad klipid sotsiaalmeedias. Oma ala tipptegija ning üldse iga ärksa meelega inimene ei saa endale samas kuidagi lubada meedia tarbimisest loobumist. Seepärast püüame Äripäeva hoida müravaba ning teha oma lugejatele uudistega kursis olemise võimalikult lihtsaks ja mugavaks.
Konkurentidel silm peal: Äripäeva PRO paketi eeliste sekka on lisandunud ligipääs kõikidele Äripäevas ilmuvatele valdkonna TOPidele. Kõik värsked edetabelid koonduvad pärast ilmumist meie TOPide lehele.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

