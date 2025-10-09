Peep Sooman tutvustab odavamat arendust. „Pool miljonit perekorteri eest – pole nagu loogikat“
Kinnisvaraanalüütiku Peep Soomani sõnul on turul imeliselt loodud müüt, et arendaja jaoks on sisendid läinud jõudsalt kallimaks ning see on Tallinna uusarendustes pea 5500 euroni kerkinud keskmise ruutmeetri hinna peamine põhjus.
Peep Sooman juhtis tähelepanu, et arendajad on loonud kalli sisendhindade müüdi ning üüriäri ajavad väikeinvestorid petavad ennast tihti Exceliga.
Foto: Andres Haabu
“Tegelikult on paljud ehituslepingud sõlmitud siis, kui ehitushindade kallinemisest ülearu palju juttu polnud, maad on ammuilma ostetud,” kõneles Sooman hommikuprogrammi intervjuus ja tõi välja, et projektide marginaalid on arendajatel tegelikult kõrged.
