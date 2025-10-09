Klemens Arro: tehisaru on ka kohalike valimiste teema

“Omavalitsuste ärinõustajad ja ettevõtluskeskused, mis juba praegu nõustavad ettevõtjaid, peavad saama täiendavat koolitust, et aidata kohalikel firmadel tehisintellekti võimalusi mõista,” kirjutab AI Labi tegevjuht Klemens Arro.
Foto: Erakogu
Kui küsida, millest poliitikud peaksid rääkima, siis tehisintellekt tundub kohalike valimiste kontekstis esmapilgul kummaline vastus. Inimesed muretsevad tänavate ja koolide pärast, mitte abstraktse tehnoloogia üle.
