  09.10.25, 13:30

Ettevõtte aastaaruanne vaid paari klikiga – peagi on see reaalsus

Saates “Digitark äri” kuuleme äriregistri häid uudiseid arengutest, mis ettevõtjale tõotab senisest kordi lihtsamat aruandlust. Eesootavaid muutusi valgustab registrite ja infosüsteemide keskuse nullaruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov.
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse nullaruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov.
  • Registrite ja Infosüsteemide Keskuse nullaruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov.
  • Foto: Raul Mee
Äriregistri suurpuhastusega on viimase paari aasta jooksul kustutatud registrist tuhandeid ettevõtteid, kellel on esitamata majandusaasta aruanded või puudub kontaktisik. Äriregister on loonud läbipaistva süsteemi, kus iga ettevõtja näeb oma ühingu staatust – võimalikud puudused, trahvid ja järelevalveprotsessid on avalikud. Hea uudis: äriregister pakub nüüd ka praktilisi tööriistu – automaatseid teavitusi näiteks konkurentide, partnerite või muu info jälgimiseks. Aga ka lihtsustatud protsesse ettevõtte vabatahtlikuks kustutamiseks ja likvideerimiseks.
Majandusaasta aruannete esitamine muutub revolutsiooniliselt tänu uuele andmesilla teenusele. Kui ettevõtte majandustarkvara on sellega liidestunud, toimub kogu protsess tulevikus automaatselt – tarkvara saadab äriregistrile andmed ja saab tagasi valmis aruande. Aasta lõpuks laieneb teenus täisaruannetele. Andmesild võimaldab tulevikus saata andmeid ühe kanali kaudu kõigile ametkondadele – lõpp korduvale sisestamisele erinevates portaalides.
Muutus toob märkimisväärse ajasäästu ja vähendab vigu. Paari aasta pärast võib aastaaruande esitamine tähendada vaid kinnitusklikki telefonis – tuleviku ärikeskkond muutub lihtsamaks, kiiremaks ja läbipaistvamaks. Riik toetab ettevõtjaid ka rahaliselt majandustarkvarade üleminekul uutele lahendustele. See tähendab, et muutus ei tohiks ettevõtjale lisakulusid tuua.

Saade on salvestatud Pärnu raamatupidamiskonverentsil septembris, kus registrite ja infosüsteemide keskuse nullaruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov tutvustas äriregistri pöördelisi arenguid. Moderaator oli Tauri Tallermaa.
Saate toob kuulajateni OIXIO Digital ja OIXIO IT.
Ettevõtte aastaaruanne vaid paari klikiga – peagi on see reaalsus
00:00
