Koalitsiooninõukogus lisaeelarve kokkulepet ei sündinud

Lauri Lääenemetsa sõnul pooldavad sotsid kokkulepet pikemas eelarvestrateegias. Foto: Andras Kralla

Valitsuspartnerid ei jõudnud lisaeelarves kokkuleppele ka esmaspäeval toimunud koalitsiooninõukogu arutelul.

“Lõplikule kokkuleppele ei saa öelda, et jõudsime,” ütles sotsiaaldemokraatide juht, siseminister Lauri Läänemets. Tema sõnul on natuke veel minna, 90–95% ulatuses on 175 miljoni eurone lisaeelarve koos.