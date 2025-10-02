Tagasi 02.10.25, 12:00 Trükitööstuse juht: oleme investeerimisotsuseid teinud ka koosolekul Youtube’i videot vaadates Trükitööstuse Joon juht Kristo Kaugija rääkis, et koosolekul vaadatakse vahel tiimiliikme leitud videot ja selline meetod on ka investeerimisotsuseni viinud. „Näiteks ostsime Youtube’i video põhjal kaardimängude lõikuri,“ ütleb ta.

Trükitööstuse Joon juht Kristo Kaugija.

Foto: Harro Puusild

„Meil on meeskonnas hardcore-fänne, kes lihtsalt vaatavad Youtube´ist videosid, milliseid ägedaid seadmeid on kuskil trükitööstusele juurde tulnud,“ kiidab Kaugija saates „Fookuses: tark tööstus“ oma meeskonda.

„Ägedaid seadmeid on saadaval palju, aga oluline on just hoolduspool, et tehniline tugi oleks kuskil lähedal olemas,“ kirjeldab ta oma ootust seadmemüüjatele.

Kaugija räägib intervjuus, et viimase aja üks suuremaid pingutusi on üleminek uuele ERP-süsteemile (Enterprise Resource Planning – toim), mille juurutamine sujus tema hinnangul hästi. Ta jagab saates ka õppetunde, milliseid ämbreid on ettevõte uuele süsteemile üleminekul kolistanud, ja annab soovitusi, mida tasuks vältida, et nii suur projekt ära juhtida.

„Meil oli tegelikult ka tootmistööliste koolitus puudulik, oleksime pidanud alustama tehnilisest koolitusest neile ja seletama rohkem lahti, mida mingi asi teeb,“ analüüsib ta tagantjärele.

„Kui anda õigusi rohkem, kui mingisugusel positsioonil vaja on, siis iga muudatus, mida ta teeb, mõjutab 40 inimest peale teda. Seal meil oli omajagu pusimist ja eksimist,“ räägib Kaugija. ”Võib-olla meie valusad vitsad olidki seal, et kui keegi tootmises muutis mingisugust parameetrit, siis järgmised viis tööd said kliendid väga hea hinnaga, aga kahjuks maja kannatas sellepärast.“

Kaugija sõnul tuleb neil ilmselt kahe aasta pärast lauale võtta uue tehase projekt. Praegu töötab ettevõte 1300ruutmeetrisel pinnal, mis võimaldab müügitulu kasvatada praeguselt 3,5 miljoni euro tasemelt umbes kuni 5 miljonini. „Oleme selle pinna nii ära optimeerinud, et meil kannatab seal käivet tõsta nii palju uute seadmetega,“ sõnas ta.

