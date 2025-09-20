Tagasi 20.09.25, 15:00 Raadiohitid: kasv või kaos? Ettevõtjate nägemus uuest aastast Äripäeva raadio nädala kuulatuimates saadetes tuli juttu rikkusest, börsiskandaalist, tehinguturust ja arengutest Lähis-Idas. Kuidas uuel majandusaastal kasvada, arutati Äriplaani konverentsi eel Alexela Kontserdimajas.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis kõlas LHV juhi Mihkel Torimi sõnum valitsusele: lepiks sel sügisel õige mängureeglites kokku.

Foto: Andres Laanem

Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema

Saates „Äripäeva arvamusliider“ räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.

Kolmele nädala teemale keskenduvas saates kõlab ka intervjuu politoloog Tõnis Saartsiga, kes analüüsib erakondade üles seatud Tallinna valimisnimekirju, kus nii mõnigi aspekt väärib tähelepanu.

Meediaäri väljakutsetest, ettevõtte kohanemisest kiiresti muutuvas keskkonnas räägib aasta lõpus Ekspress Grupi juhi kohalt lahkuv Mari-Liis Rüütsalu. Intervjueerivad Eget Velleste, Lauri Leet ja Neeme Korv.

Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid

Veel eelmise aasta lõpuni omas Heldur Meerits kümmet protsenti Porto Franco arenduses. "Kasumit müügist ei saanud. Kui sai, siis nii kopikaid, et ei hakanud silma," rääkis ettevõtja, investor ja LHV nõukogu liige Heldur Meerits.

Heldur Meerits on viimastel aastatel ettevõtete juhtimise poegadele edasi andnud. Küsime, milline see protsess välja näeb ja miks praegu.

Küsime samuti, milliseks kujuneb tulevikus LHV aktsia hind ning mida arvab Meerits uuest LHV juhist Mihkel Torimist ja LHV nõukogu esimehe Rain Lõhmuse tehisaru himust. Saadet juhib Ireene Kilusk.

Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“

Saade on ajendatud hiljuti lahvatanud börsiskandaalist, mis puudutab endise börsifirma, Enefit Greeni ülevõtmispakkumiseaegset võimalikku siseteabe kasutamist ja kahtlust, et selle abil on kasu saamise eesmärgil tehtud tehinguid.

Lisaks selle juhtumi lahti harutamisele uurime, miks, kuidas ning kui edukalt on Finantsinspektsioon jälginud kodubörsi tegemisi, kust jookseb piir investeerimissoovituse ja kogemuste jagamise vahel.

Teemadele heidab valgust Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Loomulikult kasutame võimalust ka uurida, millised on selle aasta lõpus ameti maha paneva juhi mõtted tulevikuks. Saadet juhib Jana Saarkoppel.

Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole

Kas praegu on pigem ostjate või müüjate turg ning millised tegurid seda mõjutavad? Arutleme, kuidas ostja ja müüja teineteist leiavad, kui pikk ja keerukas on tehinguprotsess ning mis vahe on ettevõtte ja ärilise üksuse müügil.

Juttu tuleb ka sellest, kuidas taustauuring tegelikult välja näeb, millised „punased lipud“ võivad ostjat eemale peletada või müügihinda vähendada ning miks tekivad hinnakäärid, mida püütakse ületada. Kuuleme, millised riskid kipuvad ostjate ja müüjate poolt sageli alahinnatuks jääma.

Saatekülalised on PwC Eesti tehingute nõustamise valdkonna juht Sass Karemäe ning advokaadibüroo COBALT ühinemiste ja omandamiste valdkonna vandeadvokaat Ott Aava. Saadet juhib Paavo Siimann.

Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“

Iisrael on vabalt ja karistamatult kehtestamas Lähis-Idas uut julgeolekukorda, mille korravalvuriks pürgib ta ise.

Sel teisipäeval alustas Iisrael maavägede pealetungi Gazale. Möödunud nädalal korraldas Iisrael pretsedenditu rünnaku Katari pinnal. Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik nendib, et Iisrael on käesoleval aastal rünnanud piirkonnas seitset riiki ja ette võetakse nii tõenäolised kui vähemtõenäolised vastased.

Milliseks kujundab Iisrael Lähis-Ida julgeolekupilti ja mida arvab Gaza humanitaarkriisist Iisraeli avalikkus, kas turmtuli Gazale on surmaotsus Iisraeli pantvangidele ja mida see tähendaks, kui peatsel ÜRO peaassambleel tunnustataks osa riike Palestiinat? Neil ja teistel teemadel räägimegi saates. Saatejuht on Eget Velleste.

Milliseks kujuneb uus majandusaasta? Äripäeva raadio majanduskonverentsil Äriplaan

Äripäeva raadio oli nädala keskel kohal majanduskonverentsil Äriplaan, kuhu kogunesid nii avaliku kui erasektori tipud, et panna kokku nägemus uuest majandusaastast.

LHV juht Michalile: lepiks sel sügisel mängureeglites kokku!

LHV Groupi juht Mihkel Torim tõdes, et ootab valitsuselt sel sügisel suuremat selgust ja soovitab riigi kulusid kärpida. Ta ootab peaminister Kristen Michalilt arusaama “mis hakkab juhtuma ja mis mitte.”

Intervjuus vastas Torim ka küsimusele, kui kaua toetab LHV Eesti jalgpalli. Teadupärast lahkus üks alaliidu pikaajalisi toetajaid ABC Motors pärast liidu presidendi Aivar Pohlaku Venemaa-teemalisi väljaütlemisi. Juttu tuli ka Enefit Greeni siseinfoskandaali mõjust Eesti investeerimiskeskkonnale. Küsib Neeme Korv.

Meelis Einstein: "Eestis on liiga palju neid, kes arvavad, et keskkond on vaenuline."

Eestis on praegu liiga palju neid, kes arvavad, et keskkond on vaenulik, kohe-kohe tuleb idanaaber kallale ja valmistume sõjaks ning see pärsib optimistlikku vaadet, rääkis Heidelberg Materialsi Baltikumi piirkonna juht Meelis Einstein.

Kuula intervjuust, kuidas läheb ettevõttel Leedus ja kuidas seal on ehitussektoris vastupidiselt Eestile majanduskasvu jõudsalt tunda. Intervjueeris Lauri Leet.

Kolmandiku võrra eksporti kasvatanud Salvest loodab sama tempoga jätkata. "Koduturg on väike"

Ligi aasta Salvestit juhtinud Jaanus Aal ütles, et Salvest keskendub ka järgmisel aastal ekspordile, rõhudes müügikasvule nii Saksamaal, Portugalis kui ka Araabiamaades. Koduturul kasvab müük Aali sõnul vaid mõne protsendipunkti jagu ja üldse on koduturg väike.

Intervjuus arutles Jaanus Aal lisaks oma ametiaja esimese aasta üle. Ta usub, et riigi sekkumine majandusse peaks olema minimaalne ja stabiilne, kuna liigsed muudatused ja maksufestivalid ei aita ettevõtjaid ega jõua lõpuks tarbijateni. Küsib Lauri Leet.

Lenno Uusküla: ettevõtjad peaksid end kasvuks valmis panema

Kõige olulisem sõnum järgmiseks aastaks on see, et majandus hakkab kasvama, rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Õige aeg on investeerida ja mõelda, kuidas laieneda ja efeektiivsemalt teha, et suuremat nõudlust rahuldada.

Lenno Uusküla räägib intervjuus majanduse käekäigust, eksporditurgudest, aga ka hinnatõusust. Intervjueeris Mai Kroonmäe.

Toidutootja: lohutavaid sõnu meie sektoris on praegu raske leida

Praegune majanduskeskkond ütleb meile, et peame olema valmis laienemiseks, et liikuda uutele turgudele, ütles toidutootja Lunden Foodi juhatuse liige ja tegevjuht Evelin Toomela.

Toomela kommenteeris ka avalikus ruumis pidevalt vastu kajavat muret kodumaise toidutootmise pärast ja tõdes, et lohutavaid sõnu on praegu tõesti raske leida.

Intervjuus räägib Toomela, millisesse suurusjärku planeerib Lunden tänavu kasvuprognoosi. Samuti sellest, miks ta toetab toiduainete käibemaksuerisust ja millel põhineb Soome suurem enese- ja tarbijakindlus. Küsib Neeme Korv.

Rendifirma juht automaksust: jätkuv vahutamine tekitab probleeme

Mitmekülgse autorendi äriga tegeleva Hansa Gruppi kuuluva Europcari Balti äri juht Argo Rebane ütles, et mootorsõidukimaksu seaduse ümber käiv ebaselgus tuleks lõpetada

Intervjuus tuleb juttu elektriautodest ja ESGst ning ettevõtete muutuvatest hoiakutest pigem autosid täisteenindusega rentida, kui osta. Küsib Neeme Korv.

Thermory ärijuht: kasvuootus meie sektoris on juba realiseerunud

Kui väga paljud ettevõtjad loodavad, et nüüd hakkab majandus tugevalt kerkima ja on kasvuootuses, siis termopuidutootja ja saunamaterjalide tootja Thermory ärisuuna juht Fredi Kaasiku sõnul nemad juba kasvavad

Samuti rääkis Kaasik, millisena Thermory uut aastat näeb, kuidas kasvuks valmistuda ja miks praegu nende äri buumib. Küsis Mai Kroonmäe.

Verstoni uus juht tahab selgust: automaks oli päästerõngas, millest juba järgmisel päeval taheti loobuda

“Automaks oli sektorile nagu päästerõngas – öeldi, et see suunatakse teedeehitusse, mis on väga positiivne ja oleks otseselt seotud. Aga kohe järgmisel päeval tuli uudis, et vist ikka kaotame ära selle maksu,” kirjeldab Verstoni uus juht Jarmo Liiver, kuidas valitsuse otsustamatus neid mõjutab.

Jarmo Liiver rääkis Verstoni kasvuplaanidest, sektori käekäigust ja ootustest riigile. Küsis Mai Kroonmäe.

Äripäeva peatoimetaja: me ei teagi kui hästi või halvasti Eestil tegelikult läheb

Statistika ei aita meid Eesti elu hindamisel enam nii nagu me tahaksime, ütleb Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Intervjuu keskendub Eesti majanduse hetkeseisule ja tulevikuootustele, tuues välja, et konverentsi kasutatakse lisaks äriplaanide tutvustamisele ka poliitiliste sõnumite levitamiseks. Küsis Lauri Leet.

Analüütik kritiseerib tarbijakindluse andmeid: pilt peaks olema oluliselt parem

Viimaste aastate ülimadal tarbijakindlus ei käi reaalsusega täiesti ühte sammu – Konjunktuuriinstituut tegi olulise näitaja katki, selgitab Salga analüütik Kaido Keerma.

Keerma selgitabki intervjuus, mida Konjunktuuriinstituudi andmete kogumise meetod meile näitab ja teeb ettepaneku, kuidas tema hinnangul võiks siit edasi minna. Küsib Mai Kroonmäe.