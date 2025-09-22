Tagasi 22.09.25, 12:50 Tarmo Tanilas: USA turu hiilguse taga peituvad ohumärgid Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas rääkis Äripäeva raadiohommikus, et USA turg on küll oma tipus, kuid hiilguse taga peitub investoritele ka rida riske.

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.

Foto: Mailis Vahenurm

Tarmo Tanilas e sõnul näitavad analüüsimajade prognoosid, et dollar jätkab euro vastu nõrgenemist. See on eriti ohtlik Eesti investoritele, kelle portfellidest suur osa on USA aktsiates.

“Kaks negatiivset mõju võivad kokku saada: aktsiad võivad kukkuda ja dollar kukub nagunii veel. Siis kaotad kahest otsast,” rääkis ta.

Üheks kõige suuremaks mureks pidas Tanilas USA keskpanga sõltumatust. “Trump mehitab keskpanka oma inimestega. Türgiks päris ei lähe, aga murekoht on olemas,” märkis ta.

Tanilase hinnangul on veel üks suur oht see, et turud on väga palju sõltunud suurtest tehnoloogiaettevõtetest. “Kui need enam ei suuda kasvu vedada, tekib küsimus, kes selle rolli üle võtab,” lisas ta.

Samas märkis Tanilas, et ebastaabilsuse kiuste kauplevad aktsiaturud rekordtasemetel. “Segadust pole maailmas ammu aega nii palju olnud, kui on olnud selle aasta jooksul. Ja kogu selle tohuvapohu taustal on huvitav vaadata, et aktsiaturgudel see väga ei kajastu. Paljud asjad on aegade tippudes,” sõnas ta.

Intervjuus tuli juttu ka Balti turgude eripäradest ja Tanilase soovitustest investoritele.

Küsis Lauri Leet.