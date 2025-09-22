Trumpi pööraselt suur viisatasu lisab tööandjatele 14 miljardit kulu
Reedel allkirjastas USA president Donald Trump määruse, millega kehtestatakse 100 000dollarine tasu H-1B tööviisa taotlejale. Selle viisaga palkavad USA ettevõtted endale kvalifitseeritud välistööjõudu.
USA president Donald Trump esitles uut tööviisade määrust eelmise nädala lõpus.
Foto: Zumapress.com/Scanpix
Muudatus aga tähendab tööandjatele lausa 14 miljardi dollari suurust lisakulu, hindas Financial Times. Valge Maja teatel on määruse eesmärk motiveerida USA ettevõtteid palkama rohkem Ameerika Ühendriikide kodanikke.
