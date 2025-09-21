Nädala lood: salapärased mehed valges ja raputus pensioniturul

Mitu aastat politseiuurimise all olnud ning eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel erakonna Eesti 200 kandidaadina Rakvere linnapeaks pürginud Rainer Miltop sai nüüd koos Tallinna linna asutuses töötanud elukaaslasega süüdistuse dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, et teenida kasu.
Noorpoliitik Sandra Laur ei hoia saladuses, et tema eesmärk on saada ühel päeval Eesti kaitseministriks. Isamaaga liitunud Laur on tulihingeline rahvuslane ja kandideerib Tartu volikogusse, et seista vastu suurele pahalasele: Reformierakonnale. „Ma arvan, et Pevkur peaks tagasi astuma – mingu parteikontorisse häbenema,“ räägib ta.
LHV süüdistab Luminori pensionikogujate eksitamises ja neile kalli fondi pähemäärimises, mis käitub sisuliselt nagu odav indeksifond. Luminor eitab süüdistusi, kuid halvimal juhul maksavad 17 666 pensionikogujat teenuse eest, mida nad sisuliselt ei saa.
Teisipäeva pärastlõunal avati Tallinna külje all eriskummaline hoone, mille uksest ei pääse sisse igaüks, eriti mitte need, kes kannavad tavalist riietust. Isegi ligi 50 miljonit eurot maksva majaga seotud tipptegijad pidid end riietama valgesse kombinesooni ja kandma maski.
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.