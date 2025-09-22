Tagasi ST 22.09.25, 11:00 Dubai kinnisvaraturg: miks eestlased sinna investeerivad? “Dubai võlu peitub selles, et seal on maksuvaba ja turvaline keskkond, kuhu inimesed kolivad peredega. Neil on raha ning nad tahavad midagi omada väljaspool Euroopat,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kes on viimase poole aastaga korraldanud seal juba sada kinnisvara tutvustavat tuuri.

Dubais ehitab suurarendaja välja terve piirkonna.

Foto: Skover Kinnisvara

Sisuturundussaaates räägime, kuidas kinnisvarasektorit on mõjutanud see, et Dubai rahvaarv on kasvanud üle 4 miljoni, miks eurooplaste jaoks on üürihinnad endiselt mõistlikud ning kuidas mõjutavad investeerimisotsuseid Euroopa majanduslangus ja poliitilised riskid.

Skorik selgitab, miks ei tasu piirduda arendaja kodulehe pakkumistega, millised on peamised vead, mida ostjad Dubais teevad, ning kuidas valida õige partner, kes aitab nii uusarenduste tutvustuse, ostuprotsessi kui ka hilisema üürikorraldusega.

Juttu tuleb ka sellest, kes Dubais kinnisvara ostavad ja kes üürivad, miks on seal eelistatud pigem kallimad ja eksklusiivsemad objektid ning kuidas toimib maksegraafik, kus 60–70% summast tuleb tasuda enne valmimist. Lisaks vaatleme Dubai kinnisvaraturu riske – alates hinnatasemest ja piirkondade valikust kuni edasimüügi väljakutseteni – ning arutame, milliseid kogemusi ja õppetunde on Skorik Dubai kinnisvaraturul saanud.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.