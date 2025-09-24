Leedu panga aktsia päevakäive ulatus üle 2 miljoni euro, Wall Streeti rõõmustas Alibaba lubadus
Balti börsidest tõusis kasumini ainsana Vilniuse börs, mida vedas Leedu panga Artea bankase aktsia. Samal ajal tervitas Wall Street Alibaba lubadust suurendada investeeringuid tehisintellekti üle algse 50 miljardi dollari eesmärgi.
USA aktsiad langesid teisipäeval, kuna Föderaalreservi esimees Jerome Powell viitas ettevaatlikule lähenemisele intressimäärade edasisel kärpimisel, eristudes selgelt mõnest teisest keskpanga ametnikust.
Ainuüksi tänavu on dollari hind langenud euro suhtes ligi 12%, jõudes hinnatasemeni, mida nähti viimati 2021. aastal. Äripäev uuris kohalikelt pensionifondidelt ja varahalduritelt, kuidas nad sellises olukorras väldivad klientide investeeritud vara väärtuse kadu.
Tänu USA Föderaalreservi intressimäära langetamisele ja krüpto-ETF-ide emiteerimise uuele ja sujuvamale protsessile neljapäeval krüptoturg edenes ja bitcoini hind tõusis üle 117 000 dollari tokeni kohta.
Kui astud esimese sammu veebimaailma ja registreerid oma domeeninime, tundub kõik justkui tehtud. Näiteks sinunimi.ee on olemas ja leht jookseb – hästi tehtud, eks? Tegelikult võib aga ainult ühe domeeniga piirdumine jätta su brändi kaitseta.