Leedu panga aktsia päevakäive ulatus üle 2 miljoni euro, Wall Streeti rõõmustas Alibaba lubadus

ST Sisuturundus 24.09.25, 10:30

Kui astud esimese sammu veebimaailma ja registreerid oma domeeninime, tundub kõik justkui tehtud. Näiteks sinunimi.ee on olemas ja leht jookseb – hästi tehtud, eks? Tegelikult võib aga ainult ühe domeeniga piirdumine jätta su brändi kaitseta.