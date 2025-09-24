Raadiohommikus: võtame luubi alla riigieelarve ja probleemsed ettevõtted

Neljapäevane raadiohommik vaatab sisse värskelt valminud riigieelarvesse, räägib kultuurist, aga uurib ka, milliste ettevõtetega on enim probleeme.
- Kolmapäeval sai paika rahandusminister Jürgen Ligi eestvedamisel valminud riigieelarve. Juba neljapäeva hommikul tuleb see arutelu alla Äripäeva raadios.
Kell 8 hommikul alustame juttu kultuuriteemadel. Nimelt hakatakse väntama Vahur Afanasjevi teosel “Serafima ja Bogdan” põhinevat filmi “Serafima”. Stuudiosse tuleb filmi produtsent Esko Rips
, kellega arutame filmi sisu üle, miks toimuvad võtted Lätis, aga ka filmi rahastuse üle.
Kell 8.30 tuleb stuudiosse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru. Hiljuti kirjutas Äripäev Clean Kitcheni ehk uue nimega Yummy OÜ
kahtlastest ärivõtetest. Nende tegevust uurib ka TTJA. Küsime aga, millised ettevõtted on veel silma jäänud kaebuste hulga poolest ja millised valdkonnad tunduvad kõige probleemsemad.
Pärast kella 9 uudiseid tuleb stuudiosse Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul, kellega arutleme riigieelarve üle, mis sai äsja paika.
Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussari: Levira – eetris ja ühenduses”.
Esimeses saates räägime, kuidas Eesti elutähtis side ja meedia püsivad töös siis, kui internet ja mobiilside tõrguvad – olgu põhjus torm, üleujutus või sõjaline kriis. Stuudios on Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan ning siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallas. Uurime, millised on realistlikud ohustsenaariumid, kuidas Levira tagab ERRi tele- ja raadioprogrammide eetrisoleku ka ilma elektri ja internetita ning millist rolli mängivad varuvõrgud, generaatorid, satelliitlahendused ja piirkondlikud saatjad.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Otsesaates räägime saabuvate kohalike valimiste nimekirjadest üle Eesti. Avame kuulajale värvikate, peamiselt negatiivses mõttes erinevate korruptsiooni- ja kohtulugudega minevikus silma paistnud kandidaatide taustu ning hindame seeläbi ka erakondade võimalikku valimisedu.
Saates on külas Delfi poliitikatoimetaja Herman Kelomees
ja Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Koit Brinkman.
Saatejuht on Lauri Leet.
12.00–13.00 “Kestlikul kursil”.
Juttu tuleb kohalike valimiste eel kliimapoliitikast valimisprogrammides. Mis teemadest poliitikud räägivad, mida lubavad maal ja linnas ning milline võiks olla kliimadebatt, räägib saates politoloog ja teadur Lauri Peterson
.
Saadet juhib Karmen Laur.
13.00–14.00 “Autojutud”.
Autoajakirjanikud Margus Pipar ja Veli Valentin Rajasaar
ning “Autojuttude” saatejuht Karl-Eduard Salumäe osalesid hiljuti Leedus elektriautode 24 tunni sõidul ning ühtlasi proovisid Eesti aasta sportauto žürii liikmetena kõiki tänavusi finaliste.
Saates saabki kuulda, milliseid üllatusi särtsuautode ööpäevasõit pakkus, kui erinevalt sõidavad Chevrolet Corvette Ameerikast ja Mercedes-AMG GT Saksamaalt ning kas elektriline kabriolett Hiinast nendega üldse konkurentsis suudab püsida.
Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.
15.00–16.00 “Teabevara tund”. Räägime kinnisvara müümise riskidest. Stuudios on vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg.
Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
