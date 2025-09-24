Äripäev
  24.09.25, 17:00

Raadiohommikus: võtame luubi alla riigieelarve ja probleemsed ettevõtted

Neljapäevane raadiohommik vaatab sisse värskelt valminud riigieelarvesse, räägib kultuurist, aga uurib ka, milliste ettevõtetega on enim probleeme.
Kolmapäeval sai paika rahandusminister Jürgen Ligi eestvedamisel valminud riigieelarve. Juba neljapäeva hommikul tuleb see arutelu alla Äripäeva raadios.
  • Kolmapäeval sai paika rahandusminister Jürgen Ligi eestvedamisel valminud riigieelarve. Juba neljapäeva hommikul tuleb see arutelu alla Äripäeva raadios.
  • Foto: Andras Kralla
Kell 8 hommikul alustame juttu kultuuriteemadel. Nimelt hakatakse väntama Vahur Afanasjevi teosel “Serafima ja Bogdan” põhinevat filmi “Serafima”. Stuudiosse tuleb filmi produtsent Esko Rips, kellega arutame filmi sisu üle, miks toimuvad võtted Lätis, aga ka filmi rahastuse üle.
Kell 8.30 tuleb stuudiosse tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru. Hiljuti kirjutas Äripäev Clean Kitcheni ehk uue nimega Yummy OÜ kahtlastest ärivõtetest. Nende tegevust uurib ka TTJA. Küsime aga, millised ettevõtted on veel silma jäänud kaebuste hulga poolest ja millised valdkonnad tunduvad kõige probleemsemad.
Pärast kella 9 uudiseid tuleb stuudiosse Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul, kellega arutleme riigieelarve üle, mis sai äsja paika.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussari: Levira – eetris ja ühenduses”. Esimeses saates räägime, kuidas Eesti elutähtis side ja meedia püsivad töös siis, kui internet ja mobiilside tõrguvad – olgu põhjus torm, üleujutus või sõjaline kriis. Stuudios on Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan ning siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallas. Uurime, millised on realistlikud ohustsenaariumid, kuidas Levira tagab ERRi tele- ja raadioprogrammide eetrisoleku ka ilma elektri ja internetita ning millist rolli mängivad varuvõrgud, generaatorid, satelliitlahendused ja piirkondlikud saatjad.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Otsesaates räägime saabuvate kohalike valimiste nimekirjadest üle Eesti. Avame kuulajale värvikate, peamiselt negatiivses mõttes erinevate korruptsiooni- ja kohtulugudega minevikus silma paistnud kandidaatide taustu ning hindame seeläbi ka erakondade võimalikku valimisedu.
Saates on külas Delfi poliitikatoimetaja Herman Kelomees ja Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Koit Brinkman.
Saatejuht on Lauri Leet.
12.00–13.00 “Kestlikul kursil”. Juttu tuleb kohalike valimiste eel kliimapoliitikast valimisprogrammides. Mis teemadest poliitikud räägivad, mida lubavad maal ja linnas ning milline võiks olla kliimadebatt, räägib saates politoloog ja teadur Lauri Peterson.

  22.09.25, 06:00
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
  20.09.25, 13:05
Verstoni uus juht tahab selgust: automaks oli päästerõngas, millest juba järgmisel päeval taheti loobuda
  21.09.25, 08:56
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
  • ST
  24.09.25, 10:30
Kaitse oma brändi veebis: miks ühest domeenist ei pruugi piisata

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Karmen Laur.
13.00–14.00 “Autojutud”. Autoajakirjanikud Margus Pipar ja Veli Valentin Rajasaar ning “Autojuttude” saatejuht Karl-Eduard Salumäe osalesid hiljuti Leedus elektriautode 24 tunni sõidul ning ühtlasi proovisid Eesti aasta sportauto žürii liikmetena kõiki tänavusi finaliste.
Saates saabki kuulda, milliseid üllatusi särtsuautode ööpäevasõit pakkus, kui erinevalt sõidavad Chevrolet Corvette Ameerikast ja Mercedes-AMG GT Saksamaalt ning kas elektriline kabriolett Hiinast nendega üldse konkurentsis suudab püsida.
Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.
15.00–16.00 “Teabevara tund”. Räägime kinnisvara müümise riskidest. Stuudios on vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg.
Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Kristen Michal esitles riigikokku saadetavat riigieelarvet
  24.09.25, 10:45
Riigieelarve kasvab 20 miljardi euroni
Lisatud eelarve seletuskiri
Varem Clean Kitcheni nime all tegutsenud söögikomplektide firma Yummy toob ukse taha toiduained ühes retseptidega. Kliendid aga avastavad, et on enese teadmata teinud püsitellimuse. Foto on illustratiivne.
  23.09.25, 06:00
Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid
Vabastusklausliga lubatavat maksimaalset riigieelarve puudujääki ei ole otstarbekas kogu ulatuses ära kasutada, rõhutab keskpank. Pildil Eesti Panga president Madis Müller.
  23.09.25, 09:59
Eesti Panga värske prognoos: majanduskasv tuleb kiire, kuid sõltub laenurahast
Majandus kasvab uuel aastal 3,2-3,5%
Neljapäeval kuulutas valitsus välja, et jätab ära 1. jaanuariks planeeritud maksutõusu. Eelarve miinus aga süveneb.
  19.09.25, 16:12
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • ST
  23.09.25, 14:41
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
  11.09.25, 06:00
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Varem Clean Kitcheni nime all tegutsenud söögikomplektide firma Yummy toob ukse taha toiduained ühes retseptidega. Kliendid aga avastavad, et on enese teadmata teinud püsitellimuse. Foto on illustratiivne.
Uudised
  23.09.25, 06:00
Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Uudised
  23.09.25, 18:07
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Yolo Groupi suurim osanik on austraallane Tim Heath (paremal), väiksem osalus kuulub ka eestlasele Tauri Tiitsaarele.
Uudised
  23.09.25, 11:56
Viimaste aastate suurim koondamiskirves: krüptokasiinoäris kaotab töö 280 inimest
Avaroni juhi Kristel Kivinurm-Priisalmi sõnul müüakse osa USA aktsiainvesteeringutest, et paigutada raha hoopis Euroopasse, kuhupoole hinnatasemete erinevus on endiselt kaldu.
Börsiuudised
  22.09.25, 18:17
Järsult langev dollar sunnib investeeringuid ümber mängima
Inbanki tegevjuht Priit Põldoja
Börsiuudised
  23.09.25, 08:24
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju
Investor Toomase konverentsi programm on kokku pandud investeerimisvaldkonna vaieldamatute tippude kaasabil ning loodud ühe ja ainsa eesmärgiga: et kõik me saaksime enda jaoks paika selge plaani, kuidas investeerida võimalikult edukalt 2026. aastal ja ka edaspidi. Ole sa siis täiesti alustaja või investeerimismaailma tipp.
Investor Toomas
  23.09.25, 08:59
Siit tuleb võimas salarelv tootluse maksimeerimiseks
Silvano suuromanik on ettevõtte Baltplast kaudu Toomas Tool. Silvano pesuäril oli keeruline saada oma Venemaa ja Valgevene ärid auditeeritud, kuid lõpuks see siiski õnnestus. Hoiatav ettekirjutus jäi aga finantsinspektsiooni kodulehele üles, kuni kohus nüüd teisiti otsustas.
Uudised
  23.09.25, 16:30
Toomas Tooli börsifirma võitis kohtus finantsinspektsiooni
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • ST
Sisuturundus
  23.09.25, 14:41
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Riskantsemate võlakirjatingimuste eest pakub Storent vastu pigem marginaalset preemiat, leiab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Eesti investoreid meelitanud Storent üritab taas lõdvendada võlakirjade tingimusi
Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Kristen Michal esitles riigikokku saadetavat riigieelarvet
Riigieelarve kasvab 20 miljardi euroni
Lisatud eelarve seletuskiri
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Tallinna–Tartu maanteel jätkub lähiaastatel Imavere möödasõidu ehitus.
Maanteedele kulub lähiaastatel miljard eurot, aga oleks vaja rohkem
Müüsin Coop Panga aktsiad maha enne uue juhi Arko Kurtmanni (pildil) ametisse nimetamist. Kasulikum oleks olnud see otsus aga teha juba varem ehk kohe pärast seda, kui tuli teade eelmise juhi Margus Rinki ametist lahkumisest.
Osta või müüa? Tippjuhi lahkumine võib olla investorile kasulik signaal
Enima Trade’i asutaja Indrek Reitsak rääkis saneerimisest ja pankrotiavalduse esitamisest ka Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.
Saneerimist proovinud mööblitootja varises pankrotti
Koondamised puudutavad teiste seas maailma kõige suurem krüptopanuste veebi sportsbet.io.
Suurelt koondavas kasiinoäris kaotavad töö nii arendajad kui ka kliendispetsialistid
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  • ST
Volta SKAI: investeerimisvõimalus Põhja-Tallinna uude maamärki
10% intressiga tagatud võlakirju saab märkida kuni 26. septembrini
Artea bankase aktsia kallines enam kui 2,1 miljoni eurose käibega 0,25%.
Leedu panga aktsia päevakäive ulatus üle 2 miljoni euro, Wall Streeti rõõmustas Alibaba lubadus
Investorite huvi Alphabeti aktsia hinnatõusu vastu panustamisse vähenes.
Selgusid USA aktsiad, mille langusele panustavad investorid enim
Ettevõtte kahjumit mõjutasid peamiselt strateegilised investeeringud, märgib ettevõte. Fotol ettevõtte juht Heiki Aulik.
Börsifirma Airobot kasvatas poolaastaga käivet, kuid suurendas ka kahjumit
Tallinna börs lisas aktsiale vaatlusmärke
Nasdaqi liitindeks kaotas 0,95%.
Powell ehmatas USA aktsiaturud taanduma
USA kiibitootja Nvidia investeeris 100 miljardit dollarit OpenAI-sse.
Nelli Janson hiigeltehingust: Nvidia lukustab nõudluse oma kiipidele
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks

Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Äripäeva TOP
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
00:00
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Investor Toomase tund
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
00:00
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Cleantech
Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
Kuum tool
Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. “Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta”
Hommikuprogramm
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. “Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta”
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
1
Uudised
  • 23.09.25, 06:00
Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid
2
Uudised
  • 23.09.25, 18:07
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
3
Uudised
  • 23.09.25, 11:56
Viimaste aastate suurim koondamiskirves: krüptokasiinoäris kaotab töö 280 inimest
4
  • PRO
Saated
  • 22.09.25, 17:53
Ehitustrusti juht: praegu tuleb kandidaadil CVs valetada, et üldse laua taha pääseda
5
Börsiuudised
  • 22.09.25, 18:17
Järsult langev dollar sunnib investeeringuid ümber mängima
6
Börsiuudised
  • 23.09.25, 08:24
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju

Börsiuudised
  • 24.09.25, 17:10
Leedu panga aktsia päevakäive ulatus üle 2 miljoni euro, Wall Streeti rõõmustas Alibaba lubadus
Uudised
  • 24.09.25, 17:00
Raadiohommikus: võtame luubi alla riigieelarve ja probleemsed ettevõtted
Uudised
  • 24.09.25, 16:59
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Uudised
  • 24.09.25, 16:47
Poola avab öösel uuesti piiripunktid Valgevenega
  • ST
Sisuturundus
  • 24.09.25, 16:30
Võlglaste arv Eestis on tõusnud 36%: miks peaksid oma äripartnereid rohkem kontrollima?
Arvamused
  • 24.09.25, 16:30
Advokaadid: koleda asfaldi asendamine kena kivisillutisega võib viia kohtusse
Saated
  • 24.09.25, 16:00
Mets ja majandus: robotiseerimine ei ole valik, vaid ellujäämise küsimus
Börsiuudised
  • 24.09.25, 15:50
Selgusid USA aktsiad, mille langusele panustavad investorid enim
