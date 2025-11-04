Pärnu peatatud metanoolitehase projekt saab Euroopalt raha

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius tervitab Hollandi ettevõtte plaani rajada Pärnusse miljard eurot maksev metanooli ja vesiniku tootmisüksus ja loodab, et nii kohalikud elanikud kui ka riik võtad plaani sama soojalt vastu.
Äripäeva raadio värskes saates räägib saatejuht Tõnu Einasto tehnoloogiaettevõtte VeeRa partneri ja finantsjuhi Helika Partsi ning Saku valla finantsjuhi Randar Lohuga sellest, kuidas finantsjuhtimine on jõudnud uude ajastusse. Kui varem piirdus finantsjuhi roll sageli Exceli tabelite täitmisega, siis nüüd eeldatakse temalt strateegilist mõtlemist ja selget panust organisatsiooni juhtimisse.