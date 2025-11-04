Tallinna linnapea tuleb Isamaast. Võimuläbirääkimisi peavad Keskerakond ja Isamaa

Isamaa võib olla siiralt kahevahel, kas luua Tallinnas võimuliit sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega või siiski Keskerakonnaga, aga ka sel juhul tundub viimase manu minemine tõenäolisem, leidsid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.