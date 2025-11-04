Tallinna linnapea tuleb Isamaast. Võimuläbirääkimisi peavad Keskerakond ja Isamaa

Keskerakonna valimispeol kõnelevad erakonna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart ja Isamaa liige Ahti Kallikorm
Foto: Liis Treimann
Erakonnad teatasid, et esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa esitatav kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust, aga kes omab ulatuslikku juhtimiskogemust. Järgmisel kahel aastal juhib linnavalitsust Keskerakonna kandidaat.
Isamaa võib olla siiralt kahevahel, kas luua Tallinnas võimuliit sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega või siiski Keskerakonnaga, aga ka sel juhul tundub viimase manu minemine tõenäolisem, leidsid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.
Värskelt kohalikel valimistel eduka tulemuse teinud Keskerakonda soosib mitu ettevõtjat, sealhulgas Isamaa suurtoetaja ja erakonna liige Parvel Pruunsild. Kas pealinnas sünnib ka uus võimuliit eesotsas keskparteiga, on veel lahtine.
