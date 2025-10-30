Kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9%

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp tõdes, et esmased märgid näitavad majanduse mõningast paranemist nii võrdluses aastataguse ajaga kui ka eelmise kvartaliga. „Selle aasta teise kvartaliga võrreldes suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud sisemajanduse koguprodukt 0,2%,“ lisas Müürsepp teate vahendusel.
Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Statistikaameti andmetel kasvas majandus teises kvartalis aastaga 0,9% ja võrreldes esimese kvartaliga 0,6%. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja rääkis, et kasvu vedas suurem tarbimine, samas kui investeeringud ja eksport kahanesid.
