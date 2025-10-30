Tagasi 30.10.25, 09:05 Kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9% Statistikaameti esialgsel hinnangul kasvas Eesti majandus 2025. aasta kolmandas kvartalis aastaga 0,9%.

Veidi suurem kindlustunne julgustab tarbima.

Foto: Andras Kralla

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp tõdes, et esmased märgid näitavad majanduse mõningast paranemist nii võrdluses aastataguse ajaga kui ka eelmise kvartaliga. „Selle aasta teise kvartaliga võrreldes suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud sisemajanduse koguprodukt 0,2%,“ lisas Müürsepp teate vahendusel.