Euroopa majandus kasvas kvartaliga oodatust veidi kiiremini

Euroala majanduskasvu taga oli Prantsusmaa, mille SKP suurenes viimases kvartalis 0,5 protsenti. Ka Prantsusmaa statistikaamet teatel ületas kasv nende ootusi. Pooleprotsendine kasv on Prantsusmaa jaoks suurim alates 2023. aastast.
Ka turistide kulutusi arvesse võttev tarbijahindade harmoneeritud indeks kerkis eelmise aasta septembriga võrreldes 5,2%, samas selle aasta augustiga võrreldes indeks hoopis langes 1,2%, teatas statistikaamet.
Hiina majanduse kasvutempo oli kolmandas kvartalis viimase aasta aeglaseim, kuid tänu tugevale ekspordile ja tööstustoodangu ootamatule taastumisele usub Peking endiselt, et täidab tänavuse kasvueesmärgi.
Äripäeva raadio sisuturundussaade süveneb taksondusmaailma kiiretesse arengutesse. Saatejuht Tõnu Einasto vestleb kolme ala eksperdiga: Forus Takso tegevjuhi Tiit Isopi, Enefiti laadimistaristu ja partnersuhete juhi Robert Kutsari ning pikaajalise autoajakirjaniku Raivo Murdega.