Naabrite võit: kohus tühistas Nõmme Pihlakodu juurdeehitusloa

Tallinnas Nõmmel looduskaitsealuse Vabaduse pargi alal soovib Pihlakodu laiendada olemasolevat eakate hooldekodu kolmekorruselise juurdeehitusega, kuid hiljuti ehitusteatise alusel väljastatud ehitusloa kaebasid naabrid ja Nõmme kodanikuühendus halduskohtusse.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.