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Automaksu tasumiseks jääb veel kolm päeva

Maksu- ja tolliamet tuletab sõidukiomanikele ja vastutavatele kasutajatele meelde, et 15. detsembril on mootorsõidukimaksu teise osamakse tähtaeg.
Automaksu tasumiseks jääb veel kolm päeva
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