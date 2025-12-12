Automaksu tasumiseks jääb veel kolm päeva

Sel aastal on esimest korda ajaloos selline olukord, kus Lätis müüakse uusi autosid kaks ja pool korda rohkem kui Eestis, kirjeldab automüügi muutusi Amserv Auto tegevjuht Rene Varek. “Läti autoturg ületab juba eelmise aasta Eesti autoturu mahu,” tõdes ta.
Tänavu jõustunud automaksu tulemusel on automüügi ja -teenindussektoris kaotatud üle 200 töökoha, kuid väiksemates piirkondades tähendab see isegi seda, et professionaalsete müügimeeste asemel müüvad sõidukid hooldusinimesed, ütles AMTELi juht Meelis Telliskivi.
“Kõige rumalamad otsused tehakse paanikas olles,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kelle sõnul muutis Lähis-Ida geopoliitiline pinge Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaraturul ostjad küll ettevaatlikumaks, kuid kardetud hinnalangust endaga ei toonud. Pigem on näidanud viimased kuud seda, millistele projektidele ja piirkondadele jagub nõudlust ka siis, kui ajad pole kõige stabiilsemad.