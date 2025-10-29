Tagasi 29.10.25, 13:00 Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis Sel aastal on esimest korda ajaloos selline olukord, kus Lätis müüakse uusi autosid kaks ja pool korda rohkem kui Eestis, kirjeldab automüügi muutusi Amserv Auto tegevjuht Rene Varek. “Läti autoturg ületab juba eelmise aasta Eesti autoturu mahu,” tõdes ta.

Amserv Auto tegevjuht Rene Varek.

Foto: Ardo Kaljuvee

Saates „Äripäeva TOP“ räägib Varek, kuidas automaks ja majandusolukord on muutnud inimeste ostukäitumist ning miks võib autoturu taastumine võtta veel aega.

Vareki sõnul on Skandinaavia riikides autoturud täiesti normaalsed ja Euroopa kokkuvõttes on tänavu üheksa kuu automüük olnud samal tasemel kui varasematel aastatel. “Aga kui tulla siia Baltikumi, siis Läti autoturg on sel aastal kasvanud üle 30 protsendi ja Leedu autoturg üle 50 protsendi,” märgib ta.

Varek selgitab, kuidas Amserv on keerulisel ajal oma tegevust ümber korraldanud, milliseid investeeringuid on tehtud ja millised plaanid on lähiaastateks. Juttu tuleb ka tööjõuprobleemidest – milliseid oskusi on autoturul kõige raskem leida ning kuidas ettevõte püüab spetsialiste hoida. Lisaks vaadatakse kaugemasse tulevikku: milline võiks olla automüügi ja liikumise pilt kümne aasta pärast ning kuidas tehnoloogia kogu sektorit ümber kujundab.

Saates räägitakse ka sellest, kuidas läheb naaberriikide autoturul, kui populaarseks on muutunud rendi- ja liisingulahendused, kuidas keerulisel ajal klienti hoida ning milliseid autosid eelistavad nooremad ostjad ja miks.

Saadet juhib kaubandus.ee toimetaja Marion Lehes.