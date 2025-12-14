Raadiohommikus: Toidutootja ja metsafirmad tegid kannapöörde

9.05 tuleb stuudiosse Äripäev a ajakirjanik Kristel Härma, kelle sulest ilmub esmaspäeva hommikul lugu kohalikule kapitalile kuuluvate Eesti metsafirmade strateegiamuutusest.

Esmaspäeval teevad Äripäeva raadio hommikuprogrammi Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan.

Päev jätkuv järgmiste saadetega:

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil annab oma esimese intervjuu kaubanduskoja juhina Kuumal toolil annab oma esimese intervjuu kaubanduskoja juhina Oliver Väärtnõu , kes on ka peaministri ellu kutsutud majanduskasvu nõukoja liige. Räägime Väärtnõuga, kuidas ta võtab teatepulga üle kaubanduskoda 30 aastat juhtinud Toomas Luman ilt ning mis on majanduskasvu nõukoja saavutused.

Samuti küsime Väärtnõult, keda otsib kaubanduskoda konjunktuuriinstituudi juhiks nüüd, kui Peeter Raudsepp läks Tallinna linnapeaks. Väärtnõu tõdeb saates, et on saanud hulga kriitilisi kõnesid, et konjunktuuriinstituut ei avalda pädevat statistikat, ja toob välja kaks paranduskohta, mida uus juht peaks tegema. Saadet juhib Karmen Laur.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates jagab kasvustrateeg Saates jagab kasvustrateeg Indrek Saul soovitusi andmete efektiivsemaks kasutamiseks organisatsioonis. Saul rääkis detsembri alguses toimunud traditsioonilisel andmekonverentsil Big Data, kuidas vältida või leida vigu andmetöötluses, kes ja mis rollis peab analüütikas osalema ning mida teha, et andmetega seonduv poleks igapäevane probleem ja suure ajakulu allikas.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete seda, kuidas kuulata. Juhtimiscoach Saates kuulete seda, kuidas kuulata. Juhtimiscoach Marika Raiski tutvustab, kaua kulub keskmiselt esimese vahelesegamiseni, miks on inimeste jaoks kuulamine nagu järjekorras seismine ja kuidas vaikusest saab edasiviiv jõud. Ettekanne on salvestatud tänavu novembris toimunud Koolituskonverentsil.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

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