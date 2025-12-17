Soraineni ekspert: välisinvestorid tulid tagasi suurte tehingutega

Balti ja Eesti tehinguturgu vaadates võib öelda, et välisinvestor ei muretse enam geopoliitilise riski pärast, kuid Eesti tehingute vähenemist mõjutab olulisel määral siinne majanduskeskkond, ütles Soraineni advokaadibüroo partner ja tehingunõustamise valdkonna üks juhte Piret Jesse.
Balti tehinguturul on toimumas palju, kuid kuldajastu pole veel käes. Jõuliselt on mängu tulnud kodumaine kapital, mis annab hoo sisse ligi pooltele tehingutele. Skandinaavia turg on elavnemas, andes lootust ka Eestile. Samas on Kesk- ja Ida-Euroopa turud Põhjamaadest jätkuvalt aktiivsemad.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.