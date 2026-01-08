Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,08%319,11
  • OMX Riga0,25%974,04
  • OMX Tallinn−0,04%2 229,1
  • OMX Vilnius0,14%1 511,62
  • S&P 500−0,9%7 735,1
  • DOW 30−0,09%51 623,67
  • Nasdaq −1,27%26 859,94
  • FTSE 1000,7%10 724,86
  • Nikkei 225−0,05%67 744,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,96
  • OMX Baltic−0,08%319,11
  • OMX Riga0,25%974,04
  • OMX Tallinn−0,04%2 229,1
  • OMX Vilnius0,14%1 511,62
  • S&P 500−0,9%7 735,1
  • DOW 30−0,09%51 623,67
  • Nasdaq −1,27%26 859,94
  • FTSE 1000,7%10 724,86
  • Nikkei 225−0,05%67 744,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,96

Ministri kauane elukaaslane naasis pärast lühikest kaitseväekarjääri poliitikasse

Kui mullu suvel teatas Kadrina valla opositsiooniliider Jaanus Reisner, et lõpetab oma 36 aastat kestnud töö poliitikuna ja asub tegevteenistusse kaitseväes, siis nüüd on mees poliitikas tagasi.
Vaid veidi üle poole aasta tegevteenistuses olnud Jaanus Reisner tundis taas tungi poliitika järele.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 16.09.25, 15:28
Kohalikud valimised Lääne-Virumaal: Isamaa on paisunud, Keskerakond kaotas võtmeisikuid
Lääne-Virumaal on oma nimekirjaga kõigis kaheksas omavalitsuses esindatud Isamaa ja EKRE, Keskerakond on nimekirja välja pannud seitsmes omavalitsuses. Nagu ikka, on väga palju valimisliitude nimekirju.
Uudised
  • 26.11.23, 13:37
Ettevõtjatele korraldati esimene riigikaitsekursus
Kaitseministeerium: ajateenistuse läbimine annab tööturul eelise
Sel nädalal toimus Tapa sõjaväelinnakus esimene riigikaitsekursus ettevõtjatele. Kaitseministeeriumi uuringute järgi annab ajateenistuse läbimine tööturul eelise.
Uudised
  • 09.05.22, 17:57
Arendajad pakuvad tuulikute püstitamise eest hiigelsummasid
Kadrina vallas on puhkenud segadus seoses eriplaneeringu algatamisega tuulikute püstitamiseks, kirjutab Lääne-Virumaa Uudised.
Uudised
  • 22.04.05, 01:00
Mõisa peale kulub miljoneid kroone
  • ST
Sisuturundus
  • 29.09.26, 09:00
Baltimaade elektrivõrk valmistub tulevikuks, kus iga tarbija võib olla ka tootja
Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netcontroli ja ABB esindajate Kristaps Alcmanise (Netcontrol Läti organisatsiooni tegevjuht) ja Dainius Bružasega (ABB Baltikumi elektrifitseerimise valdkonna juht) sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks.

Hetkel kuum

1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
Kaevandajaid pitsitavad nii kõrge kütuse hind kui ka kohalike omavalitsuste vastuseis.
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
Mullid ei lõhke sellises olukorras, nagu me praegu oleme, leiab investeerimisfirma Fortress Investment Groupi kaasasutaja Michael Novogratz.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:32
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Esimese nädala rõõmuhõisked turu edestamisest olid ennatlikud ja juba olen portfelliga nullis tagasi.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 11:00
Turule järele jõudmise püüd sundis kahjumis positsiooni ära müüma
AI investeerimiseksperiment
Aasta pärast peaks Põhjakeskuse ja Rakvere linna vahel olema juba uus ärikeskus praeguse porise ja lageda ehitusplatsi asemel.
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 15:34
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Taavi Toom, Indrek Grigor ja Rete Kustassoo.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.09.26, 11:00
Seminarist elamuseni: Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab
Taavi Madiberki juhitava Skeletoni äriplaan on investeerida USAsse 200 miljonit dollarit.
Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks
Raivo Hein meeenutab saates, kuidas “teise ringi Viru ärikast” kujunes üleminekuaja muutuste tuultes ettevõtja ja lõpuks investor, kes muu hulgas pani aluse LHV pangale.
Raivo Hein ootab juubelit ja kosmoselendu. “Äkki 2027. aasta kevadel? Vaim ja keha on valmis, raha tuleb leida.”
“Panus LHVsse oli jackpot, ehkki mind nimetati ka lollpeaks.“
Aeg Silmeti Vene tooraine kasutamisel hakkab otsa saama.
Silmet läheb Euroopa toel üle uutele tarnijatele
Tarnijad Prantsusmaal ja Lõuna-Aafrikas
Taavi Madiberki juhitava Skeletoni äriplaan on investeerida USAsse 200 miljonit dollarit.
Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks
Bensiini ja energia kallinemine kergitasid USA tarbijahinnaindeksi septembris 3,7 protsendini.
USA börsid langevad, inflatsioon püsib oodatust kõrgemal
Mis suunas me siis andmekeskustega punuma pistame?
Mis suunas me siis andmekeskustega punuma pistame?
Ühel päeval on soov realiseerida kogu Skeletoni osalus, märkis Harju Elekter Groupi juht Tiit Atso Äripäevale.
Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonite eest Siemensile
Aktsia kerkis päevaga ligi 5%
NATO peasekretär Mark Rutte tänasel pressikonverentsil Tallinnas.
Mark Rutte Tallinnas: Venemaa vastu on kõik reageerimisvõimalused olemas
Alex Karpi (fotol) juhitava USA börsifirma Palantiri aktsia on juuni hinnapõhjadest paari kuuga pea kahekordistunud.
Oeh, jätsin Palantiri müügiga 5000 dollarit lauale
Investor Toomase kommentaar
Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks?
  • ST
Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks?
Alex Karpi (fotol) juhitava USA börsifirma Palantiri aktsia on juuni hinnapõhjadest paari kuuga pea kahekordistunud.
Oeh, jätsin Palantiri müügiga 5000 dollarit lauale
Investor Toomase kommentaar
Mullid ei lõhke sellises olukorras, nagu me praegu oleme, leiab investeerimisfirma Fortress Investment Groupi kaasasutaja Michael Novogratz.
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
Musk märkis, et muutmälu ehk RAM oli veel umbes kolm aastat tagasi madala marginaaliga masstoode. See viitab võimalusele, et praegune mälukiipide hinnatase ja tootjate kõrged kasumimarginaalid ei pruugi pikalt püsida.
Korea kiibimüük tõmbas SpaceXi aktsia alla
JPMorgan Chase'i tegevjuht Jamie Dimon hoiatas, et majanduse pinna all toimuvad olulised muutused.
USA suurpangad üllatasid tulemustega, aga JPMorgani juht lõi häirekella
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
Lidli tegevuse juhtimine Baltikumis koondub üha rohkem Leetu ning see on tekitanud palju nurinat ettevõtte Eestis asuvates töötajates.
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
Kogu Rimi Baltikumi äri ostis eelmisel aastal ära taanlaste Salling Group. Fotol on näha kontserni juht Anders Hagh vasakul ja Rimi Eesti juht Kristel Mets paremal.
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Uku Joost Annus (vasakult), Kevin Akkermann ja Karl Kiilaspää Põhja-Tallinnas Krulli maja ees, kus toimub nende igapäevane IT-arendus.
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Sportlandi juhatus hoiatas kaks aastat tagasi Briti aktsionäre võimaliku mainekahju ja kohtukulude eest, nüüdseks on kohus oma sõna öelnud ja pikalt Leedu äri vedanud Vladas Korsakovas välja ostetud.
Sportland ostis miljoneid nõudnud tippjuhi osaluse välja
Silmeti endise juhi Raivo Vasnu sõnul on Venemaa Solikamski toorainele alternatiivi otsitud juba kümmekond aastat, kuid see pole nii lihtne.
Silmet otsib juba kümme aastat väljapääsu Vene toormest. “Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida”

Podcastid

Kuidas Eesti väikefirma jõudis India vallutamiseni ja oma nišis maailma tippu
Ükssarvikute kasvulava
Kuidas Eesti väikefirma jõudis India vallutamiseni ja oma nišis maailma tippu
00:00
Coop Panga juht: „Kirjutan iga uue töötaja palkamise otsusele isiklikult alla“
Hommikuprogramm
Coop Panga juht: „Kirjutan iga uue töötaja palkamise otsusele isiklikult alla“
00:00
Rahatarkuse edendajad: mitusada tuhat eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega
Investor Toomase tund
Rahatarkuse edendajad: mitusada tuhat eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
Eetris on ehitusuudised
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
Tervetuloa takaisin! Suve jooksul ööbis Eestis 300 000 soomlast
Turismitund
Tervetuloa takaisin! Suve jooksul ööbis Eestis 300 000 soomlast
Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
Hommikuprogramm
Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
23.10.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
2
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
3
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
4
Uudised
  • 12.10.26, 18:00
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
5
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:32
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
6
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond

Viimased uudised

Juhtkiri
  • 14.10.26, 16:42
Mis suunas me siis andmekeskustega punuma pistame?
Saated
  • 14.10.26, 16:37
Raivo Hein ootab juubelit ja kosmoselendu. “Äkki 2027. aasta kevadel? Vaim ja keha on valmis, raha tuleb leida.”
“Panus LHVsse oli jackpot, ehkki mind nimetati ka lollpeaks.“
Börsiuudised
  • 14.10.26, 16:35
USA börsid langevad, inflatsioon püsib oodatust kõrgemal
Börsiuudised
  • 14.10.26, 15:37
Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber: võlakirjad koguvad jõudu
Saated
  • 14.10.26, 14:54
Advokaat: Eesti arbitraažikohus pole suurte tehingute jaoks piisavalt usaldusväärne
Uudised
  • 14.10.26, 14:25
Mark Rutte Tallinnas: Venemaa vastu on kõik reageerimisvõimalused olemas
Börsiuudised
  • 14.10.26, 14:13
Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonite eest Siemensile
Aktsia kerkis päevaga ligi 5%
Uudised
  • 14.10.26, 14:00
Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026