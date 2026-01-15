Taani välisminister: ma ei saa Trumpi puhul midagi välistada

USA presidendi Donald Trumpi soov saada enda kontrolli alla Gröönimaa on tekitanud Taanis tõsiseima välispoliitilise kriisi pärast teist maailmasõda, ütles Taanis elav investor ja ettevõtja Kätriin Helena Huttunen.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.