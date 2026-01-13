Tagasi Taanis elav eestlanna Trumpist ja Gröönimaast: see on kriis, inimesed vaatavad varusid üle USA presidendi Donald Trumpi soov saada enda kontrolli alla Gröönimaa on tekitanud Taanis tõsiseima välispoliitilise kriisi pärast teist maailmasõda, ütles Taanis elav investor ja ettevõtja Kätriin Helena Huttunen. Hommikuprogramm

Kätriin Helena Huttunen rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kriis on viinud taanlased nii kaugele, et vaadatakse üle oma esmavarud. Eestlanna täpsustas, et Gröönimaal elavad ka paljud taanlaste sugulased, mistõttu ei jää gröönlaste saatus Taani jaoks kaugeks.

Lisaks rääkis Huttunen lähemalt, milline on praegu tema investeerimisstrateegia ja kui palju näeb ta geopoliitika mõjusid.

Kätriin Helena Huttuneni intervjueeris Lauri Leet.