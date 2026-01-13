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Rootsi arutab esmakordselt tuumarelva vajadust. "Usaldus USA vastu on kolinal kukkunud"

Rootsi mõjukaima päevalehe juhtkiri küsib otsesõnu, kas Donald Trumpi plaan loobuda Euroopast nõuab Põhjalalt oma tuumarelva väljatöötamist.
Rootsi peaminister Ulf Kristersson oli nädalavahetusel USA ähvardava retoorika suhtes silmanähtavalt kriitiline.
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