Euroopa vastukäik Trumpile: EL paneb valmis 93miljardilise tollipaketi

Euroopa Liidus kasvab surve kasutada esimest korda nn survevastast mehhanismi (Anti‑Coercion Instrument), et reageerida USA presidendi Donald Trumpi otsusele kehtestada Euroopa riikidele uued tollid seoses Gröönimaa küsimusega.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.