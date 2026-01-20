Tööinspektsioon avaldas tänavuse kontrolliplaani: nimekirjas üle 1700 ettevõtte

Poeketile esitati 40 nõuet ja määrati ligi 40 000 eurot sunniraha
Kauplusketi Väike Ingel juht ja omanik Evelin Liiva kritiseeris sotsiaalmeedias tööinspektsiooni, leides, et ametnikud tegelevad halduskiusuga. Tööinspektsioon leiab vastu, et ettevõtja teeb äri vastutustundetult.
Eestiski tuleb tööandjatel hakata enne töövestlust algtöötasu või selle vahemikku avaldama, kuid lõunanaabrite kogemus näitab, et palgavahemiku avalikustamine vajab toimiva lahendusena siiski täpsustusi, kirjutavad Soraineni advokaadibüroo tööõiguse valdkonna eksperdid Pirkko-Liis Harkmaa ja Carolin Simona Laurits.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.