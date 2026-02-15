15.02.26, 16:24 Raadiohommikus: E-Piima pankrotist ja kauaoodatud inflatsiooninumbrist Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm vaatab lähemalt otsa kaua oodatud inflatsiooninäitajale, räägib E-Piima pankrotiprotsessist ja otsib vastust efektiivse majandamise küsimusele.

E-Piim Tootmise tegevjuht Anti Orav räägib esmaspäeval Äripäeva raadios lähemalt, mis ootab raskustes ettevõtet ees.

Esmaspäeval hakkab Tartu maakohus otsustama, kas kuulutada välja E-Piima juustutehase pankrot. Pankrotiprotsessiga seoses helistame kell 7.40 E-Piim Tootmise tegevjuhile Anti Oravale, et uurida, kuidas toimub tegevjuhi koostöö juhatuse ja nõukoguga ning mis saab E-Piim Tootmisest edasi.

Kella 8.20ks ootame stuudiosse rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantslerit Sven Kirsipuu d, kellelt uurime nii Eesti riigieelarve laekumiste kui ka efektiivse riigivahendite kasutamise kohta. Kas riigi kulusid saab kokku hoida nii, et avalike teenuste kvaliteet ei kannata?

Esmaspäeva hommikul kell kaheksa peaksid kolmandal katsel jõudma avalikkuse ette statistikaameti uue meetodiga arvutatud tarbijahinnaindeksi jaanuari numbrid. Kell 8.40 alustame nende kommenteerimist SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestor iga, kellelt küsime lisaks ka investeeringute ja Skandinaavia majanduse väljavaadete kohta.

13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”. Metrosert, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Eesti Elektroonikatööstuse Liit käivitasid mullu kevadel konsortsiumina kiibikeskuse, mis on oluline tehnoloogiaettevõtete arenguks ja Eesti võimalus saada osa kiibitööstuse arengust. Saates on külas Metroserdi rakendusuuringute keskuse kiibikeskuse programmijuht Andres Mellik, kellega räägime kiibitööstuse suurest pildist, Euroopa kiibikeskuste võrgustikust ja ökosüsteemist ning Eesti arengutest kiibisektoris.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Kõlab ettekanne mullu oktoobris toimunud konverentsilt “Puidutööstuse äriplaan”. Auroom Wellnessi tegevjuht Marten Merdikas rääkis ettevõtjale hädavajalikust sportlikust vihast, pikemast äriplaanist ja spaade üleilmse populaarsuse kasvust.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

