Tööandja tagant sadu tuhandeid varastanud juht püüab karistusest vabaneda

Äripäeva uurivad ajakirjanikud jõudsid Electroluxi endiste juhatuse liikmete fiktiivsete arvete skeemidest arutledes tõdemuseni, et reklaami- ja suhtekorraldusfirmade rahaasjadest oleks ühiskonnal kasulik saada sisevaadet, kuna nende kaudu käivad ka poliitikute ja erakondade rahaasjad.
Kodumasinate müüja Electroluxi juhid varastasid Eestis aastaid sadu tuhandeid suurfirma tagant, süüdistab prokuratuur. Skeemi aitasid elus hoida reklaami-suhtekorraldusfirmade arved, mis peale vaadates tundusid täiesti süütud.