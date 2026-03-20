Tööandja tagant sadu tuhandeid varastanud juht püüab karistusest vabaneda

Äripäeva uurivad ajakirjanikud jõudsid Electroluxi endiste juhatuse liikmete fiktiivsete arvete skeemidest arutledes tõdemuseni, et reklaami- ja suhtekorraldusfirmade rahaasjadest oleks ühiskonnal kasulik saada sisevaadet, kuna nende kaudu käivad ka poliitikute ja erakondade rahaasjad.