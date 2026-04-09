Baltoscandal toob Rakverre maailma ühe teatritipu

Tänavu suvel juba 19. korda toimuv teatrifestival Baltoscandal paneb Rakveres taas elu kihama. Teiste seas on Virumaale oodata maailma teatrielu praegusaja üht mõjukaimat persooni, šveitslast Milo Raud.
Rahvusvahelise teatrifestivali Baltoscandal
direktori ja Rakvere Teatri juhi Joonas Tartu sõnul annab majanduse jahenemine
end ka kultuuritarbimises tunda. Tema sõnul on olemas esimesed märgid
kultuuritarbimise vähenemises.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.