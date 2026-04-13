Kahe aastaga kolm kohtuasja: sadu tuhandeid võlgu jäänud karaokebaarile terendab pankrot

Boltiga algusaastail liitunud töötaja kaasas taksoäri tippudelt sadu tuhandeid eurosid, et avada Eesti esimene privaatne karaokekoht, kuid käib nüüd kohut, kuna jäi majaomanikule ligi 100 000 eurot võlgu.
“Russalka juures lauldes sain tunniga 17 eurot ja 35 senti,” rõõmustab moosekant Jevgeni Kabanov. Tänaval mööduja ei pruugi aimatagi, et avatud kitarrikohvriga on pilli mängimas ja münte korjamas pea kümme aastat tagasi oma idufirma suurte miljonite eest maha müünud mees, nüüdne Bolti president.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?