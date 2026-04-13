Seadus asendustöötajat töölepingu järsu lõpetamise eest ei kaitse

Kui sind asendustöötajana koondati oodatust varem, ei ole põhjust pahandada: seadus ei sätesta tähtajalise töölepingu lõpetamisest ette teatamise korda. Kui selline leping tähtajatuks muutub, võib kohus kohustada tööandjat maksma töötajale ebaseadusliku töösuhte lõpetamise eest hüvitist.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas mõjutab tähtajalise töölepingu lõpetamine Eestis asendustöötajaid;

mida arvas õiguskantsler Ülle Madise asendustöötajate õiguskaitse kohta;