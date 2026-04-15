Maksuamet: JMV firmast liikus raha varjatult välja

Maksuamet nõuab JMV tütarfirmalt kolakat summat, aga maksuvõla kaela saanud firmast ei ole enam sentigi võtta. Seega plaanib maksuamet minna selle eksjuhtide Jaak Laiksoo ja Virgo Veimani rahakoti kallale.
Tšehhi autoskeemi püsti pannud, kuid nüüd riigiga pahuksis JMV asutajad ehitasid paralleelselt üles kinnisvaraäri, kuhu pani raha alla Coop Panga omanik Andres Sonn. Ühel hetkel tuli mängu ka endine meditsiiniärimees Tarmo Laanetu.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!