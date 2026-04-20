Raadiohommikus: Janar Holm intervjueerib tippjuhte
Äripäeva raadios jätkub viimaste aastate traditsioon, kus Eesti parima juhi konkursil kolme nominendi hulka jõudnud tipptegija saab end kaassaatejuhina proovile panna. Otsa teeb lahti riigikontrolör Janar Holm.
Aasta parimaks juhiks kandideeriv riigikontrolör Janar Holm (keskel) ja tema külalised: Paavo Nõgene (vasakul) ja Erkki Raasuke.
Foto: Äripäeva arhiiv / montaaž Jelena Tsenno
Janar Holm alustab kaassaatejuhina kell 7.45. Tema kutsutud külalised jõuavad stuudiosse kella 8-9 vahel.
Pärast kella 8 uudiseid tuleb stuudiosse nii riigi- kui erasektoris tippjuhina tegutsenud Erkki Raasuke, kellega Holm räägib riigi äriühingute valitsemisest ja juhtimisest. Sellest, kas oleks põhjust Raasukese 2013. aastal tehtud ja rakendamata jäänud efektiivistamise ettepanekutelt tolm pealt pühkida.
Kell 8.30 on Holmi intervjueeritav mais Tallinki tüüri juurest lahkuv Paavo Nõgene. Tema kogemuse põhjal kõneldakse sellest, milline on erinevus juhtimisel erasektoris ja avalikus sektoris. Mis on müüt ja mis on tegelikkus? Mida peab ühel või teisel juhul otsustusprotessides arvestama?
Artikkel jätkub pärast reklaami
Pärast kella 9 jätkub raadiohommik tavapärasel moel. Stuudiokülaline on siis toiduliidu juht Sirje Potisepp. Kõne all on Soome parlamendi menetluses toiduturu reform, mis piiraks seaduseks saades oluliselt omamärgitoodete (private label) müüki kaubanduskettides. Reformil arvatakse olevat ka piiriülene mõju.
Hommikuprogrammi juhivad Neeme Korv ja Kristjan Kurg.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Geopoliitika võib tõsta üleöö Eesti ettevõtete kulusid, piisab ühest otsusest naftaturul. Samal ajal pakub elektrifitseerimine võimalust kulusid kontrollida ja jätta raha riiki. Küsimus pole enam ainult hinnas, vaid selles, kes juhib riski: kas ettevõte ise või naftat tootvad riigid. Saates on külas Alexela e-mobiilsuse valdkonna juht Kristjan Suurorg ja Mobire Eesti maajuht Marek Kurs.
11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Võtame LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimehe Rain Lõhmusega luubi alla LHV Groupi radikaalsed sisemuudatused ja tulevikuvisioonid. Lõhmus avab saates oma provokatiivset vaadet LHVst kui spordi profiklubist, kus eesmärkide nimel ei hoita kinni ka staarmängijatest ning organisatsiooni "roiskumise" vältimiseks peaks 10% nõrgemaid lülisid igal aastal välja vahetama. Lisaks arutleb Lõhmus, miks on traditsiooniline finantsmaailm talumatult aeglane, miks ta tahaks LHV kuu peale saata ning millistel tingimustel on ta valmis oma elutöö võtmed üle andma.
Saadet juhib Jana Saarkoppel.
12.00-13.00 “Nimed müügitahvlil”. Saade keskendub sellele, kuidas valida õigeid müügilahinguid ja vältida ajamahukaid, kuid madala tasuvusega tehinguid. Juttu tuleb otsustusprotsessi kaardistamisest, CRMi rollist ning analüüsime nii häid kui ka halbu müügikõnesid. Saate tegijad Silver Rooger ja Mardo KaseDominate Salesist jagavad praktilisi näiteid ja õppetunde igapäevasest müügitööst.
13.00-14.00 “Eetris on turundusuudised”. Külas on Maxima Eesti brändijuht Arabella Arro, kellega räägime brändingu ja tulemuspõhise turunduse tasakaalust jaekaubanduses. Arutame, millal panustada brändi ehitamisse ja millal müügikampaaniatesse ning kuidas hallata 300 kampaaniat aastas. Saate lõpus annab brändingu teemal kommentaari Mediabrokeri äriarenduse ja innovatsioonijuht Britta Gassmann.
Saatejuht on Keit Alev.
15.00-16.00 “Kasvupinnas”. Räägime Eesti lihaveisekasvatuse hetkeseisust – miks on loomade arv vähenenud, mis pidurdab sektori kasvu ning millised on peamised kitsaskohad väärtusahelas. Arutame aretuse taset, noorloomade eksporti ja seda, kas Eestisse võiks tekkida oma nuumasektor. “Kasvupinnase“ külalised on Pirgo Angus OÜ juht Jane Mättik ja Tsura talu juht Margus Keldo.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
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