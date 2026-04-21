Raadiohommikus: milline on kodumaiste pankade seis?

Peale kella üheksasi uudised räägime eelmise Coop Panga juhi Margus Rinkiga nii esmaspäeval avalikuks saanud LHV tulemustest kui ka verivärsketest Coop Panga omadest ning küsime lisaks Eesti majanduse konkurentsivõime kohta võimaliku jätkuva Iraani sõja tingimustes.

Hiljutise riigikohtu määrusega jõustus otsus, mis kohustas tantsukooli maksma muusika autoritele litsentsitasu täiskasvanute treeningutes avalikult esitatud muusika eest. Mida aga selline otsus üldisemalt tähendab ja kas mõnes väiksemas kohas tegutsev tantsuõpetaja peab nüüd peavalu tekitava bürokraatiaga tegelema? Seda lahkab vandeadvokaat Mari Must aga raadiotoimetaja Joonas-Hendrik Mägi ning see intervjuu jõuab eetrisse kell 7.15.

Hommikuprogrammi veavad Mai Kroonmäe ning Lauri Leet.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”

Saates räägime õppivast ja õpetavast organisatsioonist Tallinki näitel – kuidas hoida õppimist elavana kiire töötempo juures ning milline roll on juhtidel, kes on ühtaegu nii õppijad kui mentorid. Arutame ka sektoriteülest õppimist ja koostööd haridusvaldkonnaga ning seda, kuidas need kogemused organisatsiooni arengut mõjutavad.

Külas on ASi Tallink Grupp personali ja kliendikogemuse juht Age Vana-Eerik, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht Rita Johanson ning Fontes PMP juhatuse liige Piret Jamnes.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.