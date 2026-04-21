Raadiohommikus: milline on kodumaiste pankade seis?

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis käsitletakse elamuarenduse, panganduse ja logistikasektori olukorda ning litsentsitasude teemal Riigikohtu otsust. Saatejuhtideks on Mai Kroonmäe ja Lauri Leet. Kell 7.40 esineb Merko Kodude juht Indrek Tarto, kes kommenteerib elamuehituse lubade arvu langust. Kell 8.05 jagab Coop Panga juht Arko Kurtmann panga värskeid majandustulemusi ning pärast kella 9 Margus Ring analüüsib LHV ja Coop Panga tulemusi. Vandeadvokaat Mari Must läbib litsentsitasude küsimust tantsukoolidele koos Joonas-Hendrik Mägiga kell 7.15. Päevas jätkavad mitmed järelesaadetega, sealhulgas elektritootmisest ja puidutööstusest.
Coop Panga juht Arko Kurtmann.
Foto: Andras Kralla
Kell 7.40 hakkame Merko Kodude juhi Indrek Tartoga rääkima elamuarendusest. Kui esmaspäeval tuli statistikaametist teade, et väljastatud ehituslubade arv elamuehituses esimeses kvartalis aastaga vähenes, siis arendajate endi käest kuuleme pidevalt, et nad on jätkuvalt optimistlikud. Uurime Tartolt, milline on tegelik seis.
Kell 8.05 läheme otse-eetrisse Coop Panga juhi Arko Kurtmanniga, kellelt palume kommentaare ja täpsustusi panga esimese kvartali värskete majandustulemuste kohta.
Kell 8.45 ootame stuudiosse Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite analüütikut Sigrid Kõivu, kes annab värske raportite valguses ülevaate mootorsõidukite müügist ja logistikasektorist.
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Peale kella üheksasi uudised räägime eelmise Coop Panga juhi Margus Rinkiga nii esmaspäeval avalikuks saanud LHV tulemustest kui ka verivärsketest Coop Panga omadest ning küsime lisaks Eesti majanduse konkurentsivõime kohta võimaliku jätkuva Iraani sõja tingimustes.
Hiljutise riigikohtu määrusega jõustus otsus, mis kohustas tantsukooli maksma muusika autoritele litsentsitasu täiskasvanute treeningutes avalikult esitatud muusika eest. Mida aga selline otsus üldisemalt tähendab ja kas mõnes väiksemas kohas tegutsev tantsuõpetaja peab nüüd peavalu tekitava bürokraatiaga tegelema? Seda lahkab vandeadvokaat Mari Mustaga raadiotoimetaja Joonas-Hendrik Mägi ning see intervjuu jõuab eetrisse kell 7.15.
Hommikuprogrammi veavad Mai Kroonmäe ning Lauri Leet.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”
Saates räägime õppivast ja õpetavast organisatsioonist Tallinki näitel – kuidas hoida õppimist elavana kiire töötempo juures ning milline roll on juhtidel, kes on ühtaegu nii õppijad kui mentorid. Arutame ka sektoriteülest õppimist ja koostööd haridusvaldkonnaga ning seda, kuidas need kogemused organisatsiooni arengut mõjutavad.
Külas on ASi Tallink Grupp personali ja kliendikogemuse juht Age Vana-Eerik, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht Rita Johanson ning Fontes PMP juhatuse liige Piret Jamnes.
Millised tööandjate ja töötajate erimeelsusused jõuavad töövaidluskomisjoni, millest kõnelevad viimase aja kaasused ja kuidas töölepingut seaduspäraselt lõpetada, räägivad saates Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ja Grant Thornton Balticu õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Saade oli esimest korda eetris tänavu märtsis.
12.00–13.00 “Infopankur”
Infopankuri stuudios on seekord Telinekataja piirkonnajuht Reijo Lausmäe ja Infopanga võlahaldur Eda Jõesaar. Räägime võlgadest ja nende kättesaamisest.
Saatejuht on Sigrid Kõiv.
13.00–14.00 “Energiatund”
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Saates räägime elektritootmisest kahe erineva alateemana. Esimesena kõlab intervjuu Eleringi juhatuse liikme Erkki Sappiga, et rääkida uuest hankest, mille kohaselt Elering hangib suurematesse keskustesse elektrijaamu, et tuua turule rohkem pakkumist. Küsime, millises mahus ja ajagraafikus elektrisüsteemi kiiret taastamist pakkuvad elektrijaamad võiksid valmida.
Saate teine osa keskendub tuumaenergiale ning külas on kliimaministeeriumi tuumaenergia töörühma koordinaator Indrek Anepaio, kellega võtame jutuks valmiva tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu.
Saatejuht on Lauri Leet.
15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”
Saate fookuses on puidutööstus ja üks selles valdkonnas tehtud karjäärilugu. Külas on Soome metsandushiiglase UPM-Kymmene ettevõttes pika ja silmapaistva karjääri teinud Kaido Kukk. Kukega räägime Eesti metsade väärindamise väljavaadetest. Kõrvutame, millised on metsadebatid Soomes ja Rootsis ning miks on teema Eestis niivõrd tuline. Räägime ka Kuke enda karjääriloost ja edasistest sammudest.
Saatejuht on Eget Velleste.
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