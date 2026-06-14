Nädala lood: edukat firmat süüdistatakse töökiusus, ausa turu esivõitlejal lasub trikitamise kahtlus

Vastukaja LTH-Baasi loole

Kui avalikkuse ette jõuab salvestis, kus personalijuht ütleb töötajale “I'm ready to kill you” või “You are f****d”, siis on selge, et tegemist ei ole professionaalse juhtimisega, ent vaadata tuleks ka konflikti üksikasjadest kaugemale, kirjutab töökiusu ekspert Merle Raun.