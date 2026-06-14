Nädala lood: edukat firmat süüdistatakse töökiusus, ausa turu esivõitlejal lasub trikitamise kahtlus

Äripäeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid töökiusujuhtum edukas laevafirmas, ausa kütuseturu esivõitlejale langenud trikitamise kahtlus ja suur kinnisvarakaart Tallinna kuldse ringi laienemisest.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldavad endised töötajad LTH-Baasi sisekliimat ja mida ütles Pille Järvekald avalikuks tulnud video kohta;
- millele tugineb Fort Aero omaniku Aaron Arkadi Raikhsteini lootus pankrotti vältida ja lennuluba alles hoida;