Konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel vähem kommentaare anda

Kütuseturul on konkurendid kibedad, et varem Olerexi biokohustuse patte paljastanud Terminal kasutab ise ära hallis alas rippuvat võimalust müüa oma tanklates ringluse korras riigi varudest biokohustuseta kütust, mis annab neile märgatava eelise.
Septembris kütuseturul vallandunud hinnasõja käigus muutis mitu suurt kütuseketti enda kliendiprogrammi ehk postihindades olid järsku tuntavalt madalamad hinnad. Nüüd on oma soodustusi muutmas ka Alexela ja Terminal, kes seni lihtsalt jälgisid turgu.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.