Valgubuum raputab piimatööstust: juust võib muutuda pelgalt kõrvalsaaduseks

Valgurikaste toodete üleilmne populaarsus on keeranud piimatööstuse senise ärimudeli pea peale. Kui veel hiljuti peeti vadakut juustu ja kohupiima tootmise kõrvalsaaduseks, siis nüüd on sellest saanud üks ihaldatumaid tooraineid maailmaturul.

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artiklit lugedes teada: miks on vadakust saanud piimatööstuse uus kullaauk ja kuidas see senise äriloogika ümber pöörab;

kuidas kommenteerib Claes Jonsson valgubuumi mõju Rootsi piimatootjatele ja sektori investeeringutele;