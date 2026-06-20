Nädala raadiohitid: mida selle SpaceXiga siis ikkagi teha?

Lõppeva nädala kuumimate raadiohittide hulka kuuluvad jutud investeerimisest, välispoliitikast ja ka raamatupidamisest.
- SpaceXi turuletulek on seni väga palju kõneainet tekitanud.
- Foto: Jeenah Moon/Reuters/Scanpix.
Dorošenko näeb tarkvarasektoris haruldast ostukohta. “Ma ootasin seda viis aastat”
Kuigi USA aktsiaturg on tervikuna rekordiliselt kallis ja õhus on suurema korrektsiooni oht, on osade tarkvaraettevõtete aktsiate hinnad suure languse järel arusaamatult odavad, rääkis kaupleja Igor Dorošenko
.
Dorošenko sõnul on kiibiaktsiate hinnad palju tõusnud ja muutunud kalliks, kuid mitmed tarkvaraettevõtted on teinud samal ajal läbi suure languse. “Ma ootasin seda hetke viis aastat ja nüüd antakse neid väga heade hindadega,” kiitis kaupleja.
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Küsis Jaan Martin Raik.
Nelli Janson ja Erik Laur: SpaceXi tõehetk saabub sügisel
SpaceXi jõudmine börsi järelturule on tekitanud investorites tõelise tormi. Investorite jaoks on aga mitmed küsimärgid veel üleval, nenditi saates Investor Toomase tund.
LHV investorkogukonna juht Nelli Janson meenutas, et ka 2011. aastal tundus Muski jutt elektriautode massturust utoopiline, kuid mehe võime trende ette näha osutus tõeseks. Siiski hoiatas Janson praeguse eufooria eest, märkides, et valuatsioon on täiesti ulmeline ning turule paisatud aktsiate hulk ehk free float on vaid 4%.
SEB kapitaliturgude maakleri Erik Lauri sõnul on Elon Musk 99% ettevõtte hinnast.
Saadet juhtis Kaspar Viira.
Siim Kallas: Euroopa armee tuleb, Ukraina on meie
Endise Euroopa Komisjoni asepresidendi ja peaministri Siim Kallase veendumusel on Euroopa ühisarmee tulemas. Samas aga peab ka Eestil olema midagi omalt poolt pakkuda.
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Tema sõnul on Euroopa armee on eurooplastele nüüd väga tähtis ja selge, ent suur küsimus on Ameerika Ühendriikide roll tänases maailmas. See ei puuduta ainult seda, kas Ameerika toetab Euroopat tuumarelvaga või mitte, vaid Ühendriikide rolli maailmas üldiselt. "Julgen väita, et see vahetus Ameerikas on ikkagi teinud väga ränki vigu," lisas Kallas.
Saadet juhtis Siim Sultson.
Raamatupidaja: OÜtamisega läheb asi aina hullemaks
Aina enam on ettevõtteid, kus töötajate palgal hoidmine pole mõistlik ja ettevõtjad suunavad töötajad osaühingu kaudu oma oskusi projektipõhiselt teenusna pakkuma, näeb raamatupidaja ja väikeettevõtja Grete Michelson
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“Aina hullemaks läheb,” vastas Michelson, kuidas on lood OÜtamisega. See vähendab ettevõtja riske, kuid ka inimestele meeldib osaühingu kaudu töötada ja see ei ole iseenesest halb asi, märkis ta. “Aga lihtsalt tüüpiline, mis seal juhtub, on see, et kui ma selle osaühingu teen, siis ma endale palka ei maksa ja riik jääb maksudest ilma,” lisas ta levinud negatiivse OÜtamise ilmingu.
Küsis Martin Johannes Teder.
Peeter Koppel: SpaceX on pehmelt öeldes vallatu instrument
SpaceXi börsiletulek on Redgate Wealthi investeeringute juhi Peeter Koppeli hinnangul suure meelelahutusliku väärtusega nähtus, sest fundamentaalsete näitajate hindamise asemel tuleb loota, et Elon Musk suudab oma varasemaid saavutusi korrata.
Koppel rääkis, et Elon Muskil on märkimisväärseid saavutusi ja ta on suutnud varasemalt investoritele väärtust luua. “SpaceXi puhul vaadataksegi seda, et tema track record on hea, äkki sindrinahk on ka selles edukas. Paraku investeerimiseks selline lause nagu “äkki sindrinahk ongi edukas” päris head vundamenti ei anna,” arutles Koppel hommikuprogrammis.
Küsis Jaan Martin Raik.
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