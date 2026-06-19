Äripäeva kultuurisoovitus: kõik Van Goghist ja loomulikult jaanipäev

“Kas sa siin jalgrattaid parandad?” pistis uudishimulik hädaline pea uksest sisse. Ei, Marten Selirand ei parandanud rattaid, aga tal oli juhuslikult tööriistakast kontori nurgas ja mis see väike asi siis ära ei ole. Jalgrattaid on elus putitatud ju küll. Õige pea hakkas ta neid päriselt raha eest parandama.