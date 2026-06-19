Äripäeva kultuurisoovitus: kõik Van Goghist ja loomulikult jaanipäev

Kui viimastel aastatel on põhjamaalased üha rohkem rääkinud Kopenhaagenist kui Euroopa kõige trendikamast linnast, siis Hollandi pealinn Amsterdam pakub samal ajal hoopis teistsugust luksust – aeglasemat, kunstilisemat ja intiimsemat linnakogemust.
“Kas sa siin jalgrattaid parandad?” pistis uudishimulik hädaline pea uksest sisse. Ei, Marten Selirand ei parandanud rattaid, aga tal oli juhuslikult tööriistakast kontori nurgas ja mis see väike asi siis ära ei ole. Jalgrattaid on elus putitatud ju küll. Õige pea hakkas ta neid päriselt raha eest parandama.
Ajal, mil paljud kõndisid suurtest ja säravatest ehetest ringiga mööda, oli just moelooja Lilli Jahilo üks esimesi, kes neid märkas, ostis ja hiljem ka oma stuudios müüs. See andis ehtekunstnikule kinnituse, et ta ajab õiget asja.