Tallinna restoranides satub hallide skeemide otsa: raha kilekotikeses ja ettevõtluskonto

Revolutile makstud tasu ilma igasuguste tagatisteta või sularaha kilekotikeses – neid variante kohtab inimene, kes toitlustussektoris tööd otsib, ütlevad allikad turul.

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