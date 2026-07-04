Briti tippekspert: tehisaru ajastul päästab karjääri ja töökohad vaid inimlikkus

Tehisintellekt ei ole enam tulevikutehnoloogia, vaid muudab juba praegu töömaailma. Kuigi paljud organisatsioonid mõistavad seda, alahinnatakse muudatuste ulatust endiselt, leiab rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert Donald H. Taylor.
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- miks peab Donald H. Taylor just teadmispõhiseid ameteid tehisaru ajastul kõige suurema surve all olevaks;
- milliseid oskusi soovitab Taylor noortel juba praegu arendada, et tööelus muutustega sammu pidada;