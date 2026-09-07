Toiduamet peatas Sumena poes 50 toote müügi

Peaaegu igal õhtul istub Airi Hark Tallinna keskturu lähistel klapptoolil ja ootab. Mõnel päeval pikutab hoopis lamamistoolil ja kui on külmem ja tuulisem, toob Lasnamäelt kaasa magamiskoti. Tal on seljas mantel, mille all on veel ka jope: Airi tuleb siia nii -5 kui ka -15 kraadiga.