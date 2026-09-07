Toiduamet peatas Sumena poes 50 toote müügi

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) peatas esmaspäeval noortele ettevõtjatele kuuluva Sumena Magistrali kaupluses paljude toodete müügi, kuna neil puudus nõuetekohane eestikeelne märgistus ja toidualane teave.
Noorte ettevõtjate asutatud Eesti esimene „parim enne“ ja sellele lähenevate kaupade pood Sumena päästis mullu 2,4 miljonit toodet, mis on kaks korda enam kui aasta varem ning avas Tallinnas oma kolmanda ning kokku viienda poe.
Peaaegu igal õhtul istub Airi Hark Tallinna keskturu lähistel klapptoolil ja ootab. Mõnel päeval pikutab hoopis lamamistoolil ja kui on külmem ja tuulisem, toob Lasnamäelt kaasa magamiskoti. Tal on seljas mantel, mille all on veel ka jope: Airi tuleb siia nii -5 kui ka -15 kraadiga.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.