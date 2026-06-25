Valitsus toetas notaritasude tõusu

“Ma vist isegi natuke kardan seda väge, kui me kõigi nende naistega korraga kohtume,” ütles fotograaf enne intervjuud. Tõsi, see on erakordne hulk inimesi, keda ühte persooniloosse oleme pidanud koondama. Kaheksa naist, kellel on kõigi peale 19 last ja portfellides kokku üle 20 miljoni euro eest vara.