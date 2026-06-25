Valitsus toetas notaritasude tõusu

“Ma vist isegi natuke kardan seda väge, kui me kõigi nende naistega korraga kohtume,” ütles fotograaf enne intervjuud. Tõsi, see on erakordne hulk inimesi, keda ühte persooniloosse oleme pidanud koondama. Kaheksa naist, kellel on kõigi peale 19 last ja portfellides kokku üle 20 miljoni euro eest vara.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.