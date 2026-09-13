Analüüs: riigi reformide tempo hakkab ületama nende rakendusvõimet

Eesti võib olla sattunud olukorda, kus poliitilise otsustamise, reformide ja regulatiivsete kohustuste maht ning kiirus ületavad osaliselt riigi võimekuse neid poliitikaid ette valmistada, mõjutada, rakendada, rahastada, koordineerida ja nende tulemustest õppida, kirjutab Taltech Eesti Mereakdeemia doktorant-nooremteadur Agni Kaldma.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised neli nõrka kohta toob Agni Kaldma välja Eesti reformide kavandamises ja miks tekib lõhe otsuse ning tegeliku elluviimise vahel;
- kuidas võib korraga mõistlike reformide summa ületada riigi, KOVide ja asutuste võimekuse ning mida see tähendab inimeste usaldusele.
(2 punkti)