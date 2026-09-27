Joogitööstuse TOP 2026: võitjad korjasid varasema töö vilju

Tänavusse joogitööstuse TOPi jõudis 36 ettevõtet, kaks rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad 2025. aastal 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7 protsenti, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab Tööstusuudised.
Kasumlikkuse nõrgenemine puudutas suurt osa edetabelist. Kahjumiga lõpetas aasta 15 ettevõtet, aasta varem oli neid kaheksa. Käive suurenes 19 ja vähenes 17 tootjal, mistõttu ei saa rääkida kogu joogitööstust haaranud kasvust.
Loe Tööstusuudised veebist lugu ka Jaanihanso juhi ja omaniku Alvar Roosimaa kommentaari
. Enne oma eduka siidritalu loomist oli Roosimaa tuntud börsimaakler Hansapangas.
Ettevõtete tööjõukulud kasvasid samal ajal 7 protsenti ning töötajate arv 3 protsenti. Kuna müügitulu suurenes märksa aeglasemalt, tuli tootjatel otsida võimalusi seadmete paremaks kasutamiseks, protsesside automatiseerimiseks ja väiksema kasumlikkusega toodete asendamiseks.
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