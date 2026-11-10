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Ukraina droonid lõikasid Venemaa naftatöötlemisvõimsusest pea kolmandiku

Ukraina hiljutised droonirünnakud on vähendanud Venemaa naftatöötlemisvõimsust umbes 30%.
Fotol Peterburi naftaterminal, mida tabasid Ukraina rünnakud oktoobri keskpaigas.
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